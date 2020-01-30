رياضة

رومينيجه يعرب عن قلقه من ارتفاع رواتب اللاعبين

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٠ م
كارل هاينز رومينيجه
كارل هاينز رومينيجه
أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن قلقه من التغير الدائم وارتفاع رواتب اللاعبين بشكل جنوني في السنوات القليلة الماضية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "tz" الألمانية. وقال رومينيجه عن سوق الانتقالات: "ليس من مصلحتنا أو اهتماماتنا تسجيل رقم قياسي جديد، كما أننا لسنا في السوق بمفردنا، ووفقًا لخبراتنا، هناك اتجاه واحد لسوق الانتقالات، حيث تسير الأمور تجاه الارتفاع والسرعة دومًا، لكن ما يثير قلقي أكثر هو التطور المذهل في رواتب اللاعبين".
وأكد رومينيجه أن ناديه بدأ في جلب المواهب الشابة ومنحها فرصة الظهور مع الفريق الأول، لتجنب إنفاق الأكثر من الأموال، مثلما حدث مؤخرًا مع الكندي ألفونسو ديفيز، صاحب الـ19 عامًا. وبسؤاله عن موقف بايرن من تغيير ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، وكيله مؤخرًا، أجاب: "لا أود التعليق على أمور خاصة بلاعب في
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