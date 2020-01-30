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«كورونا» يصل الشرق الأوسط وسط حالة من الذعر

هناك حالة من القلق وتخوفات حول انتشار الفيروس القاتل وأعلنت الإمارات وصول كورونا إليها لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط يكتف بها حالات والأكثر بعد الصين
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا
لم تعد أي دولة في معزل عن وصول فيروس "كورونا الجديد" المميت، بعد انتقاله إلى دول عربية، رغم اتخاذ دول عديدة إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، لا سيما فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين التي تفشى فيها المرض، بينما دخل العالم فيما يشبه حالة الطوارئ الصحية لمنع تحول المرض إلى وباء.. وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في الصين، وارتفع عدد ضحاياه هناك إلى 132 حالة وفاة، وعدد حالات الإصابة 5974 حالة، وبث هذا الفيروس "المتطور" الذعر في العالم، وتعمل روسيا والصين معا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.
  4 من أسرة واحدة في أول إصابة مثبتة بالشرق الأوسط، أعلنت السلطات الإماراتية إصابة عائلة صينية الجنسية مكونة من 4 أشخاص قدمت من الصين بالفيروس، وبذلك تعترف الإمارات رسميا بوصول فيروس "كورونا" القاتل لديها بعد اكتشافها هذه الحالات، ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر بعد الصين. وقالت وزارة الصحة الإماراتية
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النظام يتوغل وتركيا تهدد.. إدلب تنتظر كارثة إنسانية

تنتظر مدينة إدلب شمال غرب سوريا كارثة إنسانية مع استمرار الأعمال القتالية والقصف العشوائي المستمر منذ عدة أيام في إطار هجوم عسكري سوري مدعوم من روسيا.. يأتي هذا التطور بعد أن كانت محافظة إدلب بالقرب من الحدود مع تركيا استثناء، حيث كان مقاتلو المعارضة ومسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، يسيطرون عليها، ويقطن المحافظة نحو ثلاثة ملايين نسمة عدد كبير منهم من النازحين داخليا، إلا أن قوات الحكومة السورية واصلت الهجوم لأكثر من شهر في محافظة إدلب الشمالية الغربية، آخر معقل لجماعات المعارضة في البلاد.
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الرئيس التركي: حققنا مكاسب مهمة مع ليبيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت مكاسب مهمة بفضل مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إذ قال أردوغان، إن بلاده تحاور حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أن جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تعود إلى مئات السنين، مشددًا على أن ليبيا تعتبر جارة لتركيا في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بينهما، رفع من مستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات عليا، مؤكدًا أن تركيا حققت مكاسب مهمة للغاية من خلال الاتفاقيتين، وأفشلت بفضلهما المشاريع الهادفة لإبعادها خارج التوازنات في البحر المتوسط.
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بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
احتجاجات العراق

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء اليوم الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت مصادر، أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطرا على ساحة التحرير. وفي محافظة واسط جنوب البلاد، نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة، طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين، إذ أفادت مصادر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بإعادة فتح عدة طرق وجسور وسط المدينة، بينما نظم مئات المتظاهرين مسيرات احتجاجية للتأكيد على مطالبهم، وفقًا لما ذكرته العربية.
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بسبب كورونا.. ألمانيا تُعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

أعلنت شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من وإلى الصين حتى 9 من فبراير المقبل، إذ قالت «لوفتهانزا» في بيان: إنها ستواصل الرحلات إلى هونغ كونغ، بينما ستتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات إلى بر الصين حتى نهاية فبراير، لأسباب تتعلق بانتشار فيروس «كورونا»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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بسبب كورونا.. فرنسا توقف الرحلات السياحية إلى الصين

أعلنت نقابة وكالات السفر الفرنسية، اليوم الإثنين، عن إيقاف الرحلات السياحية إلى دولة الصين حتى 21 فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ ذكرت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، أن نقابة وكالات السفر دعت في بيان، أمس إلى إيقاف بيع تذاكر الرحلات إلى الصين وتعليق تنفيذ الرحلات المبرمجة، ولم تقترح النقابة أي إجراءات للسياح الفرنسيين الموجودين حاليا في الصين، واكتفت بدعوتهم إلى الالتزام بالاجراءت، التي أعلنتها السلطات الصينية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

«بسبب كورونا».. 5 ملايين شخص يغادرون ووهان الصينية

كشف، تشو شيان وانج، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار، إذ قال تشو، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.. وأعلنت الصين اليوم، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد.
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التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة الطلاب الدارسين بالصين

قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين، لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» بالصين، إذ أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة «ووهان» للاطمئنان عليهم. وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.
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