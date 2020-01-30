«كورونا» يصل الشرق الأوسط وسط حالة من الذعر

هناك حالة من القلق وتخوفات حول انتشار الفيروس القاتل وأعلنت الإمارات وصول كورونا إليها لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط يكتف بها حالات والأكثر بعد الصين

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

لم تعد أي دولة في معزل عن وصول فيروس "كورونا الجديد" المميت، بعد انتقاله إلى دول عربية، رغم اتخاذ دول عديدة إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، لا سيما فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين التي تفشى فيها المرض، بينما دخل العالم فيما يشبه حالة الطوارئ الصحية لمنع تحول المرض إلى وباء.. وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في الصين، وارتفع عدد ضحاياه هناك إلى 132 حالة وفاة، وعدد حالات الإصابة 5974 حالة، وبث هذا الفيروس "المتطور" الذعر في العالم، وتعمل روسيا والصين معا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

4 من أسرة واحدة في أول إصابة مثبتة بالشرق الأوسط، أعلنت السلطات الإماراتية إصابة عائلة صينية الجنسية مكونة من 4 أشخاص قدمت من الصين بالفيروس، وبذلك تعترف الإمارات رسميا بوصول فيروس "كورونا" القاتل لديها بعد اكتشافها هذه الحالات، ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر بعد الصين. وقالت وزارة الصحة الإماراتية

4 من أسرة واحدة

في أول إصابة مثبتة بالشرق الأوسط، أعلنت السلطات الإماراتية إصابة عائلة صينية الجنسية مكونة من 4 أشخاص قدمت من الصين بالفيروس، وبذلك تعترف الإمارات رسميا بوصول فيروس "كورونا" القاتل لديها بعد اكتشافها هذه الحالات، ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر بعد الصين.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، أمس، إن جميع المصابين في حالةٍ مستقرة، وتم احتوائهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة.

وأفادت وزارة الصحة بتشخيص إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها: "إنه تم إدخالهم إلى المستشفى يومي 25 و27 يناير الجاري بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا، ولا تبدو أي أعراض على شخصين منهم".

ونقل البيان عن مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري، قوله: "نحث الأفراد على التزام الهدوء واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامتهم وسلامة أحبائهم".

حالات اشتباه بالسودان

أعلنت السلطات السودانية أيضا الاشتباه فى إصابة مواطنين عائدين من الصين بفيروس كورونا الجديد. إذ قال وزير الصحة أكرم التوم، إن إحدى الحالتين فى ولاية الخرطوم والثانية فى ولاية الجزيرة، وقد قدما من الصين.

وأكد التوم، خلال تصريحات بمجلس الوزراء الأربعاء، أنه تم التعرف على الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، إلى أن الحالتين المشتبه فى إصابتهما بفيروس كورونا، لم تتأكد إلى الآن إصابتهما، حيث تنتظر السلطات الصحية نتائج تحاليل لعينات أرسلت إلى خارج البلاد لفحصها.

وقالت الوزارة فى بيان مساء أمس، إنه يتم الآن تحرى بيانات المسافرين عبر مطار الخرطوم، كما يتم تلقى بلاغات المواطنين الذين قدموا إلى السودان خلال الأسبوعين الماضيين.



وأضاف البيان، أن أى مسافر قادم من دولة الصين أو دولة أخرى تخالط فيها مع شخص مصاب بفيروس كورونا الجديد، ثم ظهرت عليه أعراض الحمى والسعال والرشح أو آلام الصدر أو صعوبة التنفس، يعتبر "حالة اشتباه"، وليس مصابا.

وأوضح البيان أن فرق الرصد المجهزة تزور أى حالة اشتباه، وتتحرى ملابسات سفره ثم تأخذ عينات منه، يتم فحص جزء منها داخل السودان للتأكد من خلوها من أنواع أخرى من الأمراض، ويتم إرسال عينات أخرى إلى الخارج لتأكيد تشخيص فيروس كورونا الجديد، حيث إن الفحص التأكيدى لا يوجد حتى الآن فى السودان.

وكان السودان، قد أعلن البدء فى تنفيذ خطة لمنع وصول فيروس كورونا، حيث اجتمع مسئولو وزارة الصحة الاتحادية بالسودان مع سلطات مطار الخرطوم وجميع الشركات العاملة فيه، لتفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم الدولى.

وأعلنت كل من الهند والفلبين اليوم الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

قلق في مصر

بعد تسجيل إصابات في الإمارات، سادت حالة من القلق حول انتشار المرض ووصوله مصر، ورغم عدم الإعلان عن أي حالات إصابة، لكن هناك تساؤلات حول ما سيحدث إذا وصل فيروس كورونا إليها.



يعد فيروس كورونا المستحدث، فصيلة أكثر تطورًا ظهرت في الصين، وهو فيروس حيواني المنشأ إذ ينتقل عن طريق الخفافيش المصابة بذلك الفيروس، وينتقل من شخص لآخر عن طريق التنفس أو الرذاذ المتطاير من الشخص المريض، مما يجعل دائرة انتشاره تتوسع بسهولة، وفقًا لما أعلنته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويقول الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى مصر عن طريق القادمين من أي بلد توجد بها سلالة الفيروس، لكن ليس بالضرورة أن يكون تأثيره مماثلًا لما يحدث بالصين.

ويشير استشاري الصحة العامة، إلى أن فيروس كورونا كغيره من الفيروسات الأخرى التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي، يسهل انتقالها، لكن يختلف تأثيرها من شخص لآخر، وحتى إذا وصلت العدوى إلى مصر فتأثيرها على الأشخاص سيكون مختلفا، مرجعا ذلك إلى مناعة الجسم تحدد شكل وخطورة الإصابة بالفيروس، كما أن مدى وعي الأشخاص بماهية الفيروس وطرق العدوى، وكيفية الوقاية منه.

وأضاف أن هناك توعية عامة في وسائل الإعلام بالمخاطر، وتشديد الإجراءات الصحية على المسافرين، والقادمين من الأماكن التي تنتشر بها العدوى.

وهناك استعدادات بوزارة الصحة باحتمالية وصول الفيروس، وتوفير المضادات الحيوية التي يمكنها التعامل مع ذلك النوع من الفيروسات، والأدوية الأخرى كخوافض الحرارة، وكذلك تجهيز المستشفيات في حالة حدوث بعض المضاعفات كالالتهاب الرئوي.

ويؤكد الدكتور شريف حتة أن سيناريو وصول الفيروس إلى مصر متوقع، لكن لا ينبغي الذعر، نظرًا لاختلاف العوامل السابق ذكرها، ولأن العلاج يعتمد على مضادات الفيروسات، وخوافض الحرارة، والراحة التامة، مع عزل المريض لتجنب انتقال العدوى وتجنب حدوث المضاعفات.

ذروة الفيروس

خبراء صحة صينيون كشفوا أن فيروس كورونا سيبلغ ذروته خلال الأيام المقبلة، وقالت صحيفة "ديلى ميل" فى تقرير لها، إن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى حوالي 6200 حالة في غضون 3 أيام، وأصبح تفشي المرض الآن أسوأ من مرض السارس، فيما تؤكد الصين أن الانتشار "سوف يبلغ ذروته في الأيام العشرة المقبلة".

وكان قد تم إصابة 2.014 مريض فقط بالعدوى بحلول 26 يناير، وقد ارتفع هذا العدد الآن بشكل كبير إلى 6.168 مع حالات في الولايات المتحدة وأستراليا، تشير الأرقام إلى أنه كان هناك 445 حالة فقط بحلول يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وتقول لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن انتشار المرض سيزداد سوءًا، وحذر مسئولو الصحة في العاصمة بكين أمس، من ارتفاع الحالات، ومن وصول المرض لذروته الأيام المقبلة.

وأضافت، تضاعفت 3 مرات حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم خلال 3 أيام، محذرة من تفشي الفيروس القاتل وأنه سيصل إلى ذروته في الأيام العشرة المقبلة.