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الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الراغبين في العودة من الصين

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٨ م
الرئيس السيسي ومدبولي
الرئيس السيسي ومدبولي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك، إذ صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
وشكر رئيس الوزراء، السلطات الصينية على الموافقة والتعاون وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل في هذا الإطار، كما عبر عن دعم مصر لجهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس.وكلف رئيس الوزراء، وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب
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القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.
غلق- شارع -الهرم

لمدة 3 أيام.. غلق شارع الهرم جزئيا بسبب خط المترو الرابع

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل مرافق غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، موضحة أن الغلق الجزئي سيكون أمام سينما الهرم فى الاتجاهين، دون تعطيل لحركة المرور، وذلك بداية من غدا الجمعة، حتى يوم الأحد المقبل، على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحا إلى 5 صباحا فقط.
الكشف- الأثري -في -تونا -الجبل- بالمنيا (3)

10 آلاف تمثال أوباتشي و16 مقبرة.. تفاصيل الكشف الأثري في تونا الجبل

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كشف جديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث الذي بدأ في أغسطس 2019، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن 10 آلاف تمثال أوباتشي، 16 مقبرة، 20 تابوت، 8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والانواع، مشيرا إلى أن المنيا ما زال في جعبتها الكثير والكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020، والرابع على التوالي بالمحافظة خلال المواسم الثلاث لبعثة الحفائر المصرية.
مصر-للطيران (2)

لمنع تسلل كورونا.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارا من أول فبراير المقبل، وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير المقبل، لحين إشعار آخر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة، حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.
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مصر-للطيران (2)

لمنع تسلل كورونا.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارا من أول فبراير المقبل، وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير المقبل، لحين إشعار آخر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة، حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.
إلغاء-رحلات-جوية-في-مطار-بألمانيا

بسبب كورونا.. ألمانيا تُعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

أعلنت شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من وإلى الصين حتى 9 من فبراير المقبل، إذ قالت «لوفتهانزا» في بيان: إنها ستواصل الرحلات إلى هونغ كونغ، بينما ستتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات إلى بر الصين حتى نهاية فبراير، لأسباب تتعلق بانتشار فيروس «كورونا»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وزارة الخارجية

الخارجية: لا إصابات بـ«كورونا» بين أفراد الجالية المصرية بالصين

نفى السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وقوع إي حالة إصابة بعدوى فيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية في الصين، وقال في بيان اليوم السبت، إن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية المصرية في "ووهان" ومقاطعة "خوبي" عبر التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها.
الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

الرئيس الصيني: كورونا ينتشر بسرعة.. والوضع خطير

قال الرئيس الصيني شي جن بينج، إن بلاده تواجه "وضعا خطيرا"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا القاتل، مؤكدا أنه يراقب الوضع عن كثب، وأنه طالب أعضاء الحكومة على جميع المستويات بوضع حياة وصحة الشعب على رأس الأولويات، جاء ذلك خلال جتماع عقده اليوم السبت، مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الحاكم، لإيجاد طريقة تضمن منع الفيروس من الانتشار والسيطرة عليه، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.
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