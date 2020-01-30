«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م

محاكمة - تعبيرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.

وتبين أن سبب الواقعة، تعدى المتهم الذى كان يعمل بمصنع ملابس مجاور على المحامي بمقص، احتجاجا منه على سبه وقذفه، لمطالبته بترتيب أثاث المكتب، إلا أن الأخير رفض، ونشبت بينهما مشادة كلامية شديدة تحولت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بضربه بمقص فى عينيه وقطع أحد أصابعه والتمثيل بجثته.بسؤال