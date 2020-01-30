جريمة

«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م
محاكمة - تعبيرية
محاكمة - تعبيرية
أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
وتبين أن سبب الواقعة، تعدى المتهم الذى كان يعمل بمصنع ملابس مجاور على المحامي بمقص، احتجاجا منه على سبه وقذفه، لمطالبته بترتيب أثاث المكتب، إلا أن الأخير رفض، ونشبت بينهما مشادة كلامية شديدة تحولت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بضربه بمقص فى عينيه وقطع أحد أصابعه والتمثيل بجثته.بسؤال
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ختان

ضبط الأم والطبيب.. الختان القاتل ينهي حياة طفلة في أسيوط

أصدرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، أدانت فيه "بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط بأسيوط، تبلغ من العمر 12 عاما، وأودى بحياتها أمس، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها"، ذلك بعد تلقي خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000) اليوم، البلاغ رقم 10187 الخاص بالواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.
حادث-تصادم سيارات

بينهم مجهول.. مصرع 6 وإصابة 3 آخرين في حادث بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، إثر تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مؤكز ملوي، يفيد بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفيين ومصابين، تم نقلهم جميعًا للمستشفى العام.
الرقابة- الإدارية

بتهمة الرشوة.. تفاصيل القبض على رئيس «مرسى علم»

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، لتقاضيه رشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، وكشفت في بيان تفاصيل القبض على المتهم، موضحة أن هيئة الرقابة ضبطت رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، التى تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل، وقام المتهم باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان في حلوان

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان بحلوان، وإخماده تماما، دون أي إصابات، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأول فى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، وعلى الفور دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

النائب العام يحيل مرتكب «مجزرة كفر الدوار» لمحاكمة جنائية عاجلة

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم شريف عبد الله رجب محمد الزيات، محبوساً إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الماضي.. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على سبعة متوفين من عائلة واحدة داخل منزلهم، وانتقل أعضاءٌ بها لمناظرة الجثامين ومعاينة مسرح الجريمة.
حادث -اطباء- المنيا (2)

تحقيقات موسعة في حادث ميكروباص أطباء المنيا

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في حادث تصادم سيارة ميكروباص على طريق الكريمات قرب منطقة حلوان الذي أسفر عن مصرع طبيبتين والسائق وإصابة 10 آخرين. فيما صرحت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بدفن جثامين المتوفين، وأمرت النيابة بفحص مهندسين فنيين من المرور للسيارتين؛ لبيان مدى وجود أعطال بأي منهما، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول سبب الحادث فريقًا من نيابة الصف لمستشفيات الصف و15 مايو والعياط لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم.
جثة (3)

«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
جثة-فى-شقة

«علاقة محرمة وجثة».. مسجل خطر يقتل ربة منزل بالسيدة

جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لغز تمكن ضباط المباحث من كشف غموضه سريعا، إذ تبين أن المتهم مسجل خطر تربطه بالمجني عليها علاقة غير شرعية. قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد. التحريات دلت أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب كانت تتردد عليه في شقته، وأنه مرتكب الواقعة.
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