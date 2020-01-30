جريمة

ضبط الأم والطبيب.. الختان القاتل ينهي حياة طفلة في أسيوط

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م
ختان - أرشيفية
ختان - أرشيفية
أصدرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، أدانت فيه "بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط بأسيوط، تبلغ من العمر 12 عاما، وأودى بحياتها أمس، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها"، ذلك بعد تلقي خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000) اليوم، البلاغ رقم 10187 الخاص بالواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الإناث، مستنكرة "إصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم فى سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة". وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة
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محكمة-ارشفية

«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
حادث-تصادم سيارات

بينهم مجهول.. مصرع 6 وإصابة 3 آخرين في حادث بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، إثر تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مؤكز ملوي، يفيد بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفيين ومصابين، تم نقلهم جميعًا للمستشفى العام.
الرقابة- الإدارية

بتهمة الرشوة.. تفاصيل القبض على رئيس «مرسى علم»

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، لتقاضيه رشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، وكشفت في بيان تفاصيل القبض على المتهم، موضحة أن هيئة الرقابة ضبطت رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، التى تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل، وقام المتهم باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان في حلوان

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان بحلوان، وإخماده تماما، دون أي إصابات، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأول فى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، وعلى الفور دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
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محكمة-ارشفية

«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
حادث-تصادم سيارات

بينهم مجهول.. مصرع 6 وإصابة 3 آخرين في حادث بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، إثر تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مؤكز ملوي، يفيد بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفيين ومصابين، تم نقلهم جميعًا للمستشفى العام.
الرقابة- الإدارية

بتهمة الرشوة.. تفاصيل القبض على رئيس «مرسى علم»

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، لتقاضيه رشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، وكشفت في بيان تفاصيل القبض على المتهم، موضحة أن هيئة الرقابة ضبطت رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، التى تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل، وقام المتهم باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته.
انفجار-اتوبيس-سياحى-فى-المريوطية-هرم- (3)

إصابة مصري و24 أجنبيًا في حادث تصادم أوتوبيس سياحي بأسوان

شهدت مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا. البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، على الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 سودانيًا و3 فلسطينين ومصري، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصداقة الجديدة في أسوان.
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