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10 آلاف تمثال أوباتشي و16 مقبرة.. تفاصيل الكشف الأثري في تونا الجبل

تحرير:محمد الزهراوي ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١١ م
الكشف الأثري في تونا الجبل
الكشف الأثري في تونا الجبل
أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كشف جديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث الذي بدأ في أغسطس 2019، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن 10 آلاف تمثال أوباتشي، 16 مقبرة، 20 تابوت، 8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والانواع، مشيرا إلى أن المنيا ما زال في جعبتها الكثير والكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020، والرابع على التوالي بالمحافظة خلال المواسم الثلاث لبعثة الحفائر المصرية.
ووجه العناني، الشكر لمحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وأعضاء مجلس النواب، لدعمهم الكامل لجهود الوزارة، مؤكدا أنه سيجري جولة تفقدية لكنيسة السيدة العذراء بسمالوط، ثم منطقة البهنسا في مركز بني مزار، قائلا: "أورع ما في المنيا أن تكون في منطقة آثرية تضم معالم قبطية، ثم تعبر النيل لتجد نفسك في منطقة أخرى
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القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.
غلق- شارع -الهرم

لمدة 3 أيام.. غلق شارع الهرم جزئيا بسبب خط المترو الرابع

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل مرافق غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، موضحة أن الغلق الجزئي سيكون أمام سينما الهرم فى الاتجاهين، دون تعطيل لحركة المرور، وذلك بداية من غدا الجمعة، حتى يوم الأحد المقبل، على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحا إلى 5 صباحا فقط.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الراغبين في العودة من الصين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك، إذ صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
مصر-للطيران (2)

لمنع تسلل كورونا.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارا من أول فبراير المقبل، وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير المقبل، لحين إشعار آخر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة، حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

الإسكان: بدء العمل بمشروع «JANNA» بمدينة ملوي الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي بعددٍ من العمارات بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

لعدم حاجة البلاد.. وقف إنشاء شركات السياحة لمدة عام

قرر وزير السياحة الدكتور خالد العناني، وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها فى تلك الفترة، وتضمن القرار الذي نشر اليوم الأربعاء فى الجريدة الرسمية، وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام، بعد الاطلاع على رأى غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية، وجاء في المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 72 لسنة 2020: "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019".
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (1)

823 مليون جنيه تكلفة 8 مشروعات في المنيا

قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن الدولة أنفقت الكثير من المليارات على إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتي سيتم افتتاح عدد كبير منها خلال العام الجاري، موضحا أنه سيتم تطوير وإنشاء 3 مستشفيات و5 مراكز للطفولة والأمومة ومركز الأورام، بتكلفة تقدر بنحو 823 مليون جنيه. وأشاد المحافظ، خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة المنيا، بالدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة، وما تقدمه من رؤى متميزة في مجالات البحث العلمي وخدمة وبناء المجتمع وإمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة، ترتقي بالمجتمع ثقافياً وعلمياً وسلوكياً وتنمويا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد عن حادث طبيبات المنيا: ليست ولاية وزارة الصحة

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها اليوم الأحد، بمحافظة الأقصر، على حادث طبيبات المنيا، الذي راح ضحيته 3 طبيبات، وإصابة 15 أخرين، قائلة إن هناك مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا متقدمة، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب الخبرات، لافته إلى أن حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة والسكان، وما حدث للأطباء قضاء وقدر، مشيرة إلى أن الأطباء الذين توفوا في حادث المنيا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا على سفر كي يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله.
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