10 آلاف تمثال أوباتشي و16 مقبرة.. تفاصيل الكشف الأثري في تونا الجبل

تحرير:محمد الزهراوي ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١١ م

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كشف جديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث الذي بدأ في أغسطس 2019، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن 10 آلاف تمثال أوباتشي، 16 مقبرة، 20 تابوت، 8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والانواع، مشيرا إلى أن المنيا ما زال في جعبتها الكثير والكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020، والرابع على التوالي بالمحافظة خلال المواسم الثلاث لبعثة الحفائر المصرية.

ووجه العناني، الشكر لمحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وأعضاء مجلس النواب، لدعمهم الكامل لجهود الوزارة، مؤكدا أنه سيجري جولة تفقدية لكنيسة السيدة العذراء بسمالوط، ثم منطقة البهنسا في مركز بني مزار، قائلا: "أورع ما في المنيا أن تكون في منطقة آثرية تضم معالم قبطية، ثم تعبر النيل لتجد نفسك في منطقة أخرى

ووجه العناني، الشكر لمحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وأعضاء مجلس النواب، لدعمهم الكامل لجهود الوزارة، مؤكدا أنه سيجري جولة تفقدية لكنيسة السيدة العذراء بسمالوط، ثم منطقة البهنسا في مركز بني مزار، قائلا: "أورع ما في المنيا أن تكون في منطقة آثرية تضم معالم قبطية، ثم تعبر النيل لتجد نفسك في منطقة أخرى تضم معالم إسلامية".

وأضاف أن المنيا من المحافظات الجميلة والواعدة سياحيا، وسيتم تكثيف العمل بها خلال الفترة المقبلة لوضعها علي الخريطة السياحية، خاصة أنه سيتم الإعلان عن اكتشافات جديدة وكثيرة بنفس المنطقة تباعا، لتضيف للمنيا المزيد من الجذب السياحي، خاصة أن بها مناطق آثرية هامة جدا ومنها الأشمونين، بني حسن، طهنا الجبل، مقابر فريزر، الكوم الأحمر، العمارنة، منوها بأن المنيا محافظة عريقة جدا، وسنأتي إليها مع السائحين كثيرا، لأن بها قدرة سياحية لاستقبالهم، وسنعمل جاهدين لوضعها على الخريطة السياحية.

وقال الدكتور مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن أول كشف في منطقة الغريفة كان في عام 1925ُ، حينما عثر على تابوت أثري، تم إرساله للمتحف المصري، ثم تعرضت المنطقة للسرقة في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي.

وأكد أن فريق عمل بعثة الحفائر المصرية، بذل جهودا رائعه خلال 3 مواسم عمل متتالية أسفرت عن عدة اكتشافات شملت: 35 مقبرة خلال 3 مواسم، منها 7 مقابر في الموسم الأول، 12 في الموسم الثاني، 16 في الموسم الثالث، كما تم الكشف عن 90 تابوت حجري، 40 في الموسم الأول، 30 في الموسم الثاني، 20 في الموسم الثالث "الأخير" وما زال العمل مستمر.

وأضاف وزيري: "وعدنا وزير الآثار أن نعلن عن كشف جديد في نفس المكان كل عام على الأقل"، موضحا أن الكشف الأخير شمل أكثر من 10 آلاف تمثال أوباشتي، أكثر من 700 تميمة، 8 مجموعات أواني مختلفة الأشكال والألوان بعضها من الحجر الجيري والأولبستر، 8 توابيت خشبية في حالة رائعة وجيدة من الحفظ، وبعض التوابيت الحجرية مغلقة حتى الآن، وأعتقد أن يكون بداخلها موامياوات في حالة جيدة، إضافة إلى مئات من الأواني الفخارية بعضها يستخدم لحفظ القرابين.

ووجه رئيس المجلس الأعلى للآثار الشكر لوزير الآثار لدعمه الدائم لبعثة الحفائر المصرية، مشيدا بالمجهود الكبير الذي بذله أعضاء البعثة الذين أصروا على مواصلة العمل دون توقف حتى في أصعب الظروف، لافتا إلى أنهم واجهوا متاعب كثيرة منها انتشار الثعابين في منطقة الحفائر بالغريفة، ومنها نوع خطير جدا من الثعابين يعرف بـ"الطريشة"، وبالأمس القريب نجحوا في قتل ثعابنين في يوم واحد فقط، وهذا لم يمنعهم عن العمل، مؤكدا أن هذه المنطقة في منتهى الأهمية، ولم تبوح بكامل أسرارها حتى الآن.