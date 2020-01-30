لمدة 3 أيام.. غلق شارع الهرم جزئيا بسبب خط المترو الرابع

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

غلق جزئي

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل مرافق غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، موضحة أن الغلق الجزئي سيكون أمام سينما الهرم فى الاتجاهين، دون تعطيل لحركة المرور، وذلك بداية من غدا الجمعة، حتى يوم الأحد المقبل، على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحا إلى 5 صباحا فقط.

وتنفذ أعمال نقل مرافق الغاز أعلى الرصيف بالاتجاهين، بداية من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو، على أن يكون العمل طوال 24 ساعة على مدار الأيام الثلاثة.وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية