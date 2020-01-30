لمدة 3 أيام.. غلق شارع الهرم جزئيا بسبب خط المترو الرابع

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل مرافق غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، موضحة أن الغلق الجزئي سيكون أمام سينما الهرم فى الاتجاهين، دون تعطيل لحركة المرور، وذلك بداية من غدا الجمعة، حتى يوم الأحد المقبل، على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحا إلى 5 صباحا فقط.
وتنفذ أعمال نقل مرافق الغاز أعلى الرصيف بالاتجاهين، بداية من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو، على أن يكون العمل طوال 24 ساعة على مدار الأيام الثلاثة.وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية
وتنفذ أعمال نقل مرافق الغاز أعلى الرصيف بالاتجاهين، بداية من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو، على أن يكون العمل طوال 24 ساعة على مدار الأيام الثلاثة.
وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية اليه.
وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني يستمر حتى الثلاثاء الموافق 11 فبراير المقبل، لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة جسم الكوبري.
وتنفذ الأعمال على 4 مراحل:
الأولى: بمنتصف جسم الكوبري بعرض 7 أمتار، مع ترك حارة مرورية للجهة اليمنى وحارتين مروريتين للجهة اليسرى، ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين.
الثانية: بالجانب الأيسر بعد نهاية مطلع كوبري الجيزة للقادم من شارع الهرم، ويستمر العمل بها لمدة أسبوع.
الثالثة: بالجانب الأيسر من نهاية مطلع كوبري الجيزة للقادم من شارع فيصل والعمل لمدة أسبوع.
الرابعة: بالجانب الأيمن من كوبري الجيزة للقادم من شارع ربيع الجيزى ويستمر العمل بها لمدة أسبوع، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.