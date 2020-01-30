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لمدة 3 أيام.. غلق شارع الهرم جزئيا بسبب خط المترو الرابع

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
غلق جزئي
غلق جزئي
قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل مرافق غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، موضحة أن الغلق الجزئي سيكون أمام سينما الهرم فى الاتجاهين، دون تعطيل لحركة المرور، وذلك بداية من غدا الجمعة، حتى يوم الأحد المقبل، على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحا إلى 5 صباحا فقط.
وتنفذ أعمال نقل مرافق الغاز أعلى الرصيف بالاتجاهين، بداية من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو، على أن يكون العمل طوال 24 ساعة على مدار الأيام الثلاثة.وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية
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القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.
الكشف- الأثري -في -تونا -الجبل- بالمنيا (3)

10 آلاف تمثال أوباتشي و16 مقبرة.. تفاصيل الكشف الأثري في تونا الجبل

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كشف جديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث الذي بدأ في أغسطس 2019، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن 10 آلاف تمثال أوباتشي، 16 مقبرة، 20 تابوت، 8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والانواع، مشيرا إلى أن المنيا ما زال في جعبتها الكثير والكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020، والرابع على التوالي بالمحافظة خلال المواسم الثلاث لبعثة الحفائر المصرية.
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الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الراغبين في العودة من الصين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك، إذ صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
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لمنع تسلل كورونا.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين

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طريق-السويس-الصحراوى

إغلاق طريق القاهرة السويس الصحراوى لمدة 10 أيام

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى، على خلفية إجراء ربط بين طريق السويس الحالى والطريق المستحدث. وأوضحت الإدارة - فى بيان صحفى - أنه سيتم تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة، ومنه إلى المحور البديل، بداية من اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 ولمدة 10 أيام. وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المرورى فى التحويلة المرورية مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية، وتهيب بقائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
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