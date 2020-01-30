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شبورة صباحا برودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م
شبورة - أرشيفية
شبورة - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى - الكبرىالقاهرة 11 19شبين الكوم 10 19طنطا 10 18دمنهور 10 18الإسكندرية 10 18بلطيم 11 18مطروح 09 19السلوم 09 17سيوة 06 16بورسعيد 11 19دمياط 11 19الزقازيق 10 19الاسماعيلية 09 19السويس 09 18العريش 09 19    رفح 09 18رأس سدر 11 20نخل 05 19نويبع 14 21   
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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

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