أول تعليق من «أزارو» عقب مشاركته مع الاتفاق

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م

وليد أزارو

أعرب المغربي وليد أزارو، المهاجم المنتقل حديثًا لنادي الاتفاق السعودي، عن سعادته بتسجيل أول مشاركة له مع ناديه الجديد في دوري كأس محمد بن سلمان، «الدوري السعودي»، إذ قال أزارو في تصريحات تليفزيونية: "ركزنا على استغلال الفرص وكان هدفنا تحسين الوضع للفريق مع بداية الدور الثاني والمدرب طلب منّا أن نخرج بالكرة للأمام، وسعيد بترديد الجماهير لأسمي لتقديم كل ما لدي معهم الفترة القادمة".

وواصل: " جمهور الأهلي كان دائمًا يساندني، وجماهير الفرق التي لعبت لها تساندني، وسعيد بتشجيع جمهور الاتفاق لي اليوم". وشارك أزارو للمرة الأولى مع نادي الاتفاق كبديل أمام نادي الوحدة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي. يذكر أن وليد أزارو انتقل حديثًا لصفوف نادي الاتفاق

وواصل: " جمهور الأهلي كان دائمًا يساندني، وجماهير الفرق التي لعبت لها تساندني، وسعيد بتشجيع جمهور الاتفاق لي اليوم".



وشارك أزارو للمرة الأولى مع نادي الاتفاق كبديل أمام نادي الوحدة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي.



يذكر أن وليد أزارو انتقل حديثًا لصفوف نادي الاتفاق السعودي، قادمًا من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.