رياضة

لمدة 5 مواسم.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد الصباحي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
أنهى نادي الاتحاد السكندري، صفقة محمد الصباحي نجم فريق أسوان لمدة 5 مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وسدد فريق الاتحاد السكندري 4 ملايين جنيه لأسوان، بالإضافة لإعارة مروان النجار مدافع الفريق حتى نهاية الموسم. ولفت الصباحي صاحب الـ25 عامًا الأنظار خلال مشاركته مع الفريق الجنوبي في مسابقة الدوري المحلي، حيث سجل 3 أهداف في 14 مباراة ويلعب في وسط الملعب والجناح. ويقدم الاتحاد موسما رائعا رغم خروجه من
اقرأ المزيد
بعثة الأهلي - شريف إكرامي

بعثة الأهلي تصل السودان والجماهير تستقبلهم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى مطار الخرطوم في السودان، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، إذ حرصت أعداد من جماهير الأهلي في السودان على مؤازرة الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم، وتدعيمه قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ، السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وليد أزارو

أول تعليق من «أزارو» عقب مشاركته مع الاتفاق

أعرب المغربي وليد أزارو، المهاجم المنتقل حديثًا لنادي الاتفاق السعودي، عن سعادته بتسجيل أول مشاركة له مع ناديه الجديد في دوري كأس محمد بن سلمان، «الدوري السعودي»، إذ قال أزارو في تصريحات تليفزيونية: "ركزنا على استغلال الفرص وكان هدفنا تحسين الوضع للفريق مع بداية الدور الثاني والمدرب طلب منّا أن نخرج بالكرة للأمام، وسعيد بترديد الجماهير لأسمي لتقديم كل ما لدي معهم الفترة القادمة".
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يعرب عن قلقه من ارتفاع رواتب اللاعبين

أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن قلقه من التغير الدائم وارتفاع رواتب اللاعبين بشكل جنوني في السنوات القليلة الماضية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "tz" الألمانية. وقال رومينيجه عن سوق الانتقالات: "ليس من مصلحتنا أو اهتماماتنا تسجيل رقم قياسي جديد، كما أننا لسنا في السوق بمفردنا، ووفقًا لخبراتنا، هناك اتجاه واحد لسوق الانتقالات، حيث تسير الأمور تجاه الارتفاع والسرعة دومًا، لكن ما يثير قلقي أكثر هو التطور المذهل في رواتب اللاعبين".
اقرأ المزيد من الأخبار
وادي دجلة‎

وادي دجلة يقسو على أسوان في الدوري

حقق فريق وادي دجلة، فوزًا ثمينًا، على نظيره أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب زهرة الجنوب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع فريق وادي دجلة إلى 13 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب بطولة الدوري، بفارق نقطة عن فريق الجونة، الذي تراجع إلى المركز الثالث عشر، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
اتحاد-الكرة (2)

اتحاد الكرة يعلن عن تعديلات جديدة في جدول الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد عدد من مباريات الدوري لبعض الفرق منها مباراة الأهلي وإنبي، التي قدم الاتحاد موعدها. وجاء ذلك بناءً على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد العربي على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية . حيث قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.
بيراميدز- والمصري‎ (6)

المصري يسقط في فخ التعادل أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما مواجهة فريق المصري ونظيره أسوان، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل فادي فريد هدف التقدم للضيوف، وأدرك عمرو موسى هدف التعادل للفريق البورسعيدي، وأضاف محمد جابر الهدف الثاني، لزهرة الجنوب، وعاد موسى وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
ميسى

ميسي: كانت المباريات مميزة أمام الريال بوجود رونالدو

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن افتقاده لغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، بعد رحيل الأخير عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 متجهًا إلى يوفنتوس الإيطالي، لينهي بالتالي منافسة شرسة استمرت بين الثنائي على مدار 9 سنوات في الدوري الإسباني، واعترف ميسي بالقيمة الكبيرة لرونالدو، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، وتأثير ذلك على المنافسة في الليجا، وقال ميسي في تصريحات لشبكة "DAZN": "عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة"، وأضاف: "مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]