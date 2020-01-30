لمدة 5 مواسم.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد الصباحي
تحرير:أحمد سعيد
٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م
الاتحاد السكندري
أنهى نادي الاتحاد السكندري، صفقة محمد الصباحي نجم فريق أسوان لمدة 5 مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وسدد فريق الاتحاد السكندري 4 ملايين جنيه لأسوان، بالإضافة لإعارة مروان النجار مدافع الفريق حتى نهاية الموسم.
ولفت الصباحي صاحب الـ25 عامًا الأنظار خلال مشاركته مع الفريق الجنوبي في مسابقة الدوري المحلي، حيث سجل 3 أهداف في 14 مباراة ويلعب في وسط الملعب والجناح.
ويقدم الاتحاد موسما رائعا رغم خروجه من
وسدد فريق الاتحاد السكندري 4 ملايين جنيه لأسوان، بالإضافة لإعارة مروان النجار مدافع الفريق حتى نهاية الموسم.
ولفت الصباحي صاحب الـ25 عامًا الأنظار خلال مشاركته مع الفريق الجنوبي في مسابقة الدوري المحلي، حيث سجل 3 أهداف في 14 مباراة ويلعب في وسط الملعب والجناح.
ويقدم الاتحاد موسما رائعا رغم خروجه من دور الثمانية للبطولة العربية، ولكنه يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري.