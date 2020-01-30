غدا..«الفيل الأزرق2» ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

تحرير:أحمد نصري ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م

الفيل الأزرق 2_أرشيفية

يشهد معرض القاهرة للكتاب، غدًا الجمعة، فعاليات عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2»، ومن المقرر أن يُقام عقب عرض الفيلم ندوة للناقد الفني طارق الشناوي، يستعرض فيها نجاح الفيلم من حيث الإيرادات، بعد أن حقق رقمًا قياسيًا في السينما وصل نحو 104 مليون جنيه، في مصر فقط. يذكر أن فيلم «الفيل الأزرق 2»، يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، في مقدمتهم المخرج «مروان حامد»، والمؤلف «أحمد مراد»، بالإشتراك مع كلا من: «كريم عبد العزيز»، ونيللي كريم»، و«شيرين رضا».

وانضمت لهما النجمة «هند صبري»، و«مروان يونس»، بالإضافة إلى الفنان «إياد نصار».وانصلق معرض القاهرة للكتاب بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، كما تشارك 38 دولة في الدورة الـ51 من المعرض، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبي.حيث يشارك في المعرض 12 دولة إفريقية، وهما: