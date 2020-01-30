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غدا..«الفيل الأزرق2» ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

تحرير:أحمد نصري ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م
الفيل الأزرق 2_أرشيفية
الفيل الأزرق 2_أرشيفية
يشهد معرض القاهرة للكتاب، غدًا الجمعة، فعاليات عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2»، ومن المقرر أن يُقام عقب عرض الفيلم ندوة للناقد الفني طارق الشناوي، يستعرض فيها نجاح الفيلم من حيث الإيرادات، بعد أن حقق رقمًا قياسيًا في السينما وصل نحو 104 مليون جنيه، في مصر فقط. يذكر أن فيلم «الفيل الأزرق 2»، يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، في مقدمتهم المخرج «مروان حامد»، والمؤلف «أحمد مراد»، بالإشتراك مع كلا من: «كريم عبد العزيز»، ونيللي كريم»، و«شيرين رضا».
وانضمت لهما النجمة «هند صبري»، و«مروان يونس»، بالإضافة إلى الفنان «إياد نصار».وانصلق معرض القاهرة للكتاب بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، كما تشارك 38 دولة في الدورة الـ51 من المعرض، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبي.حيث يشارك في المعرض 12 دولة إفريقية، وهما:
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«خالد جلال» أبرز الحاضرين في عزاء والدة محمود حافظ

بدأ قبل قليل عزاء والدت الفنان محمود حافظ، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، إذ حرص عددًا من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء، وكان أول الحضور المخرج خالد جلال، والفنان محمد جمعة، وحمزة العيلي. ورحلت عن عالمنا، مساء الإثنين الماضي، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية، إذ أعلن المخرج بيتر ميمي، وفاة والدة حافظ، قائلًا على حسابه عبر "فيسبوك": "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، حيث يتم تشييع الجثمان في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ.
حوار- السيناريست -بشير- الديك (8)

بشير الديك: عادل إمام رفض «سواق الأتوبيس».. وأحمد زكي «عنيد» (حوار)

ما إن تطأ قدماك مكتبه، حتى تقع عيناك على مئات الكتب التى تضج بها المكتبة فتنتابك حالة من الدفء فى يوم شتاؤه بارد، الكتب التى تعنى له الحياة عرفت طريقها وسط الأرفف التى لا مكان بها لموضع كتاب واحد، حتى تلك "الترابيزة" مستطيلة الشكل لم تخلُ من بعض الروايات وسيناريوهات تنتظر خروجها للنور، يقابلك بابتسامته المعهودة وترحاب شديد كأنه يعرفك منذ زمن بعيد، يجلس فى كامل أناقته فوق كرسى كبير يتناول قهوة الصباح، ثم يزيح بيده ستارة بنية اللون، لتكشف من خلف الزجاج عن شجيرات دائمة الخضرة لم ينهك لونها فصل الشتاء، تداعب خيوط الشمس جزءا من مقعده على استحياء، يمسك بقلمه ويبدأ فى نسج شخصياته على الورق، بعد أن جمع تلابيب تفاصيلها، لتجدها على الشاشة شخصيات من لحم ودم
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وفاة والدة الفنان محمود حافظ

رحلت عن عالمنا، مساء اليوم الإثنين، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية. وأعلن المخرج بيتر ميمي وفاة والدة حافظ، إذ كتب على حسابه عبر "فيسبوك" قائلا: "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ. ويشارك حافظ في بطولة مسلسل “الاختيار” بطولة النجم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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تدهور حالة نادية لطفي.. ومديرة أعمالها: «ادعوا لها»

طالبت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي، جمهور الفنانة القديرة بالدعاء لها، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية، قائلة: «ادعوا لها». ودخلت مديرة أعمالها في نوبة بكاء شديدة، خلال حديثها، موضحة أن الأخيرة فقدت الوعي قبل ساعات، وحالتها الصحية باتت في وضع صعب جدًا وحرج. وشهدت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، تدهورا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع.
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