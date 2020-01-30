«خالد جلال» أبرز الحاضرين في عزاء والدة محمود حافظ

تحرير:أحمد نصري ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ م

محمود حافظ أثناء العزاء

بدأ قبل قليل عزاء والدت الفنان محمود حافظ، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، إذ حرص عددًا من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء، وكان أول الحضور المخرج خالد جلال، والفنان محمد جمعة، وحمزة العيلي. ورحلت عن عالمنا، مساء الإثنين الماضي، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية، إذ أعلن المخرج بيتر ميمي، وفاة والدة حافظ، قائلًا على حسابه عبر "فيسبوك": "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، حيث يتم تشييع الجثمان في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ.

ويشارك حافظ في بطولة مسلسل «الاختيار» بطولة النجم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.ويشارك حافظ أيضًا في مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني وهو من تأليف هاني سرحان، وبطولة كل من ياسر جلال، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري،