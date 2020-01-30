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«خالد جلال» أبرز الحاضرين في عزاء والدة محمود حافظ

تحرير:أحمد نصري ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ م
محمود حافظ أثناء العزاء
محمود حافظ أثناء العزاء
بدأ قبل قليل عزاء والدت الفنان محمود حافظ، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، إذ حرص عددًا من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء، وكان أول الحضور المخرج خالد جلال، والفنان محمد جمعة، وحمزة العيلي. ورحلت عن عالمنا، مساء الإثنين الماضي، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية، إذ أعلن المخرج بيتر ميمي، وفاة والدة حافظ، قائلًا على حسابه عبر "فيسبوك": "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، حيث يتم تشييع الجثمان في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ.
ويشارك حافظ في بطولة مسلسل «الاختيار» بطولة النجم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.ويشارك حافظ أيضًا في مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني وهو من تأليف هاني سرحان، وبطولة كل من ياسر جلال، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري،
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فيلم-الفيل-الازرق-2

غدا..«الفيل الأزرق2» ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

يشهد معرض القاهرة للكتاب، غدًا الجمعة، فعاليات عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2»، ومن المقرر أن يُقام عقب عرض الفيلم ندوة للناقد الفني طارق الشناوي، يستعرض فيها نجاح الفيلم من حيث الإيرادات، بعد أن حقق رقمًا قياسيًا في السينما وصل نحو 104 مليون جنيه، في مصر فقط. يذكر أن فيلم «الفيل الأزرق 2»، يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، في مقدمتهم المخرج «مروان حامد»، والمؤلف «أحمد مراد»، بالإشتراك مع كلا من: «كريم عبد العزيز»، ونيللي كريم»، و«شيرين رضا».
حوار- السيناريست -بشير- الديك (8)

بشير الديك: عادل إمام رفض «سواق الأتوبيس».. وأحمد زكي «عنيد» (حوار)

ما إن تطأ قدماك مكتبه، حتى تقع عيناك على مئات الكتب التى تضج بها المكتبة فتنتابك حالة من الدفء فى يوم شتاؤه بارد، الكتب التى تعنى له الحياة عرفت طريقها وسط الأرفف التى لا مكان بها لموضع كتاب واحد، حتى تلك "الترابيزة" مستطيلة الشكل لم تخلُ من بعض الروايات وسيناريوهات تنتظر خروجها للنور، يقابلك بابتسامته المعهودة وترحاب شديد كأنه يعرفك منذ زمن بعيد، يجلس فى كامل أناقته فوق كرسى كبير يتناول قهوة الصباح، ثم يزيح بيده ستارة بنية اللون، لتكشف من خلف الزجاج عن شجيرات دائمة الخضرة لم ينهك لونها فصل الشتاء، تداعب خيوط الشمس جزءا من مقعده على استحياء، يمسك بقلمه ويبدأ فى نسج شخصياته على الورق، بعد أن جمع تلابيب تفاصيلها، لتجدها على الشاشة شخصيات من لحم ودم
محمود- حافظ

وفاة والدة الفنان محمود حافظ

رحلت عن عالمنا، مساء اليوم الإثنين، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية. وأعلن المخرج بيتر ميمي وفاة والدة حافظ، إذ كتب على حسابه عبر "فيسبوك" قائلا: "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ. ويشارك حافظ في بطولة مسلسل “الاختيار” بطولة النجم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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فيلم-الفيل-الازرق-2

غدا..«الفيل الأزرق2» ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

يشهد معرض القاهرة للكتاب، غدًا الجمعة، فعاليات عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2»، ومن المقرر أن يُقام عقب عرض الفيلم ندوة للناقد الفني طارق الشناوي، يستعرض فيها نجاح الفيلم من حيث الإيرادات، بعد أن حقق رقمًا قياسيًا في السينما وصل نحو 104 مليون جنيه، في مصر فقط. يذكر أن فيلم «الفيل الأزرق 2»، يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، في مقدمتهم المخرج «مروان حامد»، والمؤلف «أحمد مراد»، بالإشتراك مع كلا من: «كريم عبد العزيز»، ونيللي كريم»، و«شيرين رضا».
نادية- لطفي (2)

تدهور حالة نادية لطفي.. ومديرة أعمالها: «ادعوا لها»

طالبت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي، جمهور الفنانة القديرة بالدعاء لها، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية، قائلة: «ادعوا لها». ودخلت مديرة أعمالها في نوبة بكاء شديدة، خلال حديثها، موضحة أن الأخيرة فقدت الوعي قبل ساعات، وحالتها الصحية باتت في وضع صعب جدًا وحرج. وشهدت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، تدهورا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع.
محمود- حافظ

وفاة والدة الفنان محمود حافظ

رحلت عن عالمنا، مساء اليوم الإثنين، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية. وأعلن المخرج بيتر ميمي وفاة والدة حافظ، إذ كتب على حسابه عبر "فيسبوك" قائلا: "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ. ويشارك حافظ في بطولة مسلسل “الاختيار” بطولة النجم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
ماجدة الصباحي

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

شيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بحضور عدد كبير من محبي الراحلة. شارك في تشييع الجثمان كل من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة دلال عبدالعزيز والفنان رشوان توفيق والفنانة رانيا محمود ياسين. ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحلة ماجدة الصباحي، واجب العزاء في الفقيدة، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم.
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