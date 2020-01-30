عمرو دياب يُحيي حفل غنائي ضخم في السعودية

تحرير:أحمد نصري ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م

عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب، بعد طرحه برومو «هيعيش يفتكرني»، لحفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفية، وذلك يوم الجمعة المقبلة. ونشر دياب صورة له عبر حسابة الشخصي «إنستجرام»، علق عليها قائلًا: «انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020»، وهو الحدث الذي ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضي. وطرح المطرب عمرو دياب، في وقت سابق من اليوم، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرح أغانيه قريبا، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي رامي سمير، وتقول كلماتها: " جارر ناعم أوى متغير.. عامل راسي وعامل ذوق.. كان الكل في نظره صغير.. دايما يتكلم من فوق.. اتغير جدا واتبدل.. أمال كان مين اللي مندل.. بعد ما خربت مالطا حبيبي.. ابتدى يتعلم ويفوق.. الحنية دى كانت فين..