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عمرو دياب يُحيي حفل غنائي ضخم في السعودية

تحرير:أحمد نصري ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م
عمرو دياب
عمرو دياب
يستعد الفنان عمرو دياب، بعد طرحه برومو «هيعيش يفتكرني»، لحفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفية، وذلك يوم الجمعة المقبلة. ونشر دياب صورة له عبر حسابة الشخصي «إنستجرام»، علق عليها قائلًا: «انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020»، وهو الحدث الذي ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضي. وطرح المطرب عمرو دياب، في وقت سابق من اليوم، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرح أغانيه قريبا، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي رامي سمير، وتقول كلماتها: " جارر ناعم أوى متغير.. عامل راسي وعامل ذوق.. كان الكل في نظره صغير.. دايما يتكلم من فوق.. اتغير جدا واتبدل.. أمال كان مين اللي مندل.. بعد ما خربت مالطا حبيبي.. ابتدى يتعلم ويفوق.. الحنية دى كانت فين..
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حفلتان وفرقة إيطالية.. خريطة دار الأوبرا في عيد الحب

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن حفلات عيد الحب الشهر المقبل، وقررت برئاسة الدكتور مجدى صابر، الاحتفال بـ"عيد الحب" على مدار يومي 12 و14 فبراير المقبل. وتحيي أنغام على المسرح الكبير، حفلها يوم 12 فبراير، وتطرح تذاكره على 4 فئات: الأولى بـ1500 جنيه، والثانية بـ1000 جنيه، والثالثة بـ750 جنيها، والرابعة بـ500 جنيه، كما يحيي هاني شاكر حفلا يوم الجمعة 14 فبراير المقبل، على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، فيما يحيي الفنان خالد سليم حفلا في اليوم نفسه، لكن على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا في الإسكندرية.
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آمال ماهر تستعد لعيد الحب بأغنية جديدة وحفل غنائي

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زوج نانسي عجرم يحذر: هؤلاء سيدفعون الثمن غالي

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الأحد.. تكريم لبلبة في ختام مهرجان «المهن التمثيلية»

تختتم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية الأحد المقبل على خشبة مسرح النهار، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين. يشهد الحفل الختامي تكريم الفنانة لبلبة، بجانب توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان.
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