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النواب الأمريكي: إجراءات لمنع ترامب من إعلان الحرب على إيران

تحرير:وكالات ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م
ترامب
ترامب
وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران، إذ صوت 228 نائبا في المجلس اليوم الخميس، لصالح تجميد التمويل لأي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونجرس، فيما صوت 175 نائبا ضد هذا الإجراء، ويقضي هذا الإجراء بمنع الرئيس من استخدام أي موارد فدرالية بصورة أحادية الجانب، لتمويل عمليات عسكرية إن لم يعلن الكونجرس حالة الحرب أولا، وفقًا لروسيا اليوم. ووافق مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله.
وحظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. كان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في غضون ذلك، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ألا تستغرق محاكمة
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الطيران -المغربي (1)

«بسبب كورونا».. المغرب تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، إن شركة الخطوط الملكية المغربية علقت مؤقتا رحلاتها المباشرة إلى الصين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت الصين في وقت سابق، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.
إلغاء-رحلات-جوية-في-مطار-بألمانيا

بسبب كورونا.. ألمانيا تُعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

أعلنت شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من وإلى الصين حتى 9 من فبراير المقبل، إذ قالت «لوفتهانزا» في بيان: إنها ستواصل الرحلات إلى هونغ كونغ، بينما ستتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات إلى بر الصين حتى نهاية فبراير، لأسباب تتعلق بانتشار فيروس «كورونا»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
الرئيس-السيسى

الجمعية الوطنية الكينية: نقدر جهود السيسي في حل أزمتنا مع الصومال

أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ بدء الزيارة لمصر، مشيداً بتنامي العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات. وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين كينيا والصومال والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين البلدين ، وأكد أن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية؛ مشيراً إلى أن كينيا تسعى لتبادل الخبرات مع الدولة المصرية خاصة في المجال البرلماني.
حركة-طالبان

طالبان تعلن إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية في كابول

أعلنت حركة طالبان عن إسقاطها لطائرة عسكرية أمريكية كان على متنها جنود وضباط كبار في ولاية غزني جنوب غربي العاصمة كابول، دون أن يصدر تعليق من واشنطن حتى الآن. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، إن "طائرة أمريكية تحطمت في ولاية غزنى" مضيفا" أن جميع أفراد الطاقم قتلوا".
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براين-هوك

واشنطن: أضعفنا النظام الإيراني بصورة دراماتيكية

قال المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، إن واشنطن أضعفت النظام الإيرانى والموالين له بصورة دراماتيكية. وأضاف هوك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات فى إيران والضغوط والعقوبات التى تمارسها واشنطن على طهران يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى على خامنئى إلى تغيير سياسته فى البلاد.
قاسم سليماني

إيران تسعى لمقاضاة أمريكا وترامب على خلفية مقتل سليماني

أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اليوم الثلاثاء، بأن طهران تعمل على تقديم قضية جنائية ضد الجيش الأمريكي والرئيس دونالد ترامب وحكومته في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي - في تصريحات لتلك الوسائل حول مقتل سليماني نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "ترامب اعترف بنفسه إصدار الأمر لتنفيذ هذا العمل الجنائي، وهذا أقوى دليل يمكن أن تحصل عليه محكمة"، مضيفا: "أنه ليس هناك مجال للشك أن العمل العسكري الأمريكي يعد عملا إرهابيا".
ترامب (1)

ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
دونالد ترامب

ترامب: قتل «قاسم سليماني» أنقذ الكثير من الأرواح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك موطئ قدم أكبر بكثير لإيران، مشيرًا إلى أنه يريد من العراق أن يقوم بضمان أمنه بنفسه، إذ قال ترامب: «إنه سيدرس فرض العقوبات ضد بغداد، فقط إذا لم يتعامل العراق مع واشنطن باحترام». وعن اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني: أضاف الرئيس الأمريكي: «أن الولايات المتحدة كانت تتابع الجنرال الإيراني منذ فترة طويلة، وإنه كان يخطط لـ«هجوم كبير»، وفقًا لروسيا اليوم.
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