النواب الأمريكي: إجراءات لمنع ترامب من إعلان الحرب على إيران

تحرير:وكالات ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م

ترامب

وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران، إذ صوت 228 نائبا في المجلس اليوم الخميس، لصالح تجميد التمويل لأي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونجرس، فيما صوت 175 نائبا ضد هذا الإجراء، ويقضي هذا الإجراء بمنع الرئيس من استخدام أي موارد فدرالية بصورة أحادية الجانب، لتمويل عمليات عسكرية إن لم يعلن الكونجرس حالة الحرب أولا، وفقًا لروسيا اليوم. ووافق مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله.

وحظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. كان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في غضون ذلك، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ألا تستغرق محاكمة