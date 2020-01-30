رياضة

بعثة الأهلي تصل السودان والجماهير تستقبلهم

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ م
شريف اكرامي
شريف اكرامي
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى مطار الخرطوم في السودان، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، إذ حرصت أعداد من جماهير الأهلي في السودان على مؤازرة الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم، وتدعيمه قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ، السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وهتفت جماهير الأهلي في السودان لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، واللاعبين، مطالبة الفريق بالصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية. وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق المسافرة عصر اليوم، الخميس، إلى السودان؛ لمواجهة
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