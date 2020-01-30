بعثة الأهلي تصل السودان والجماهير تستقبلهم

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ م

شريف اكرامي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى مطار الخرطوم في السودان، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، إذ حرصت أعداد من جماهير الأهلي في السودان على مؤازرة الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم، وتدعيمه قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ، السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وهتفت جماهير الأهلي في السودان لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، واللاعبين، مطالبة الفريق بالصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية. وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق المسافرة عصر اليوم، الخميس، إلى السودان؛ لمواجهة

وهتفت جماهير الأهلي في السودان لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، واللاعبين، مطالبة الفريق بالصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.



وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق المسافرة عصر اليوم، الخميس، إلى السودان؛ لمواجهة الهلال بدوري أبطال إفريقيا.



وتضم القائمة كلًّا من: شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلي لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.