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رئيس السكة الحديدية: الراكب سيشهد تطورًا في القطارت يونيو المقبل

تحرير:التحرير ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م
قطار_أرشيفية
قطار_أرشيفية
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن مجلس النواب اعتمد قرض بقيمة 461 مليون دولار من البنك المجري والروسي، في إطار خطة تطوير عربات ووحدات السكك الحديد، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مرفق السكة الحديد، على مستوى كل قطاعاته. وأضاف «رسلان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مال وأعمال»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه سيتم الدفع بنحو 1300 عربة ركاب جديدة بخط الوجه القبلي، وستكون نقلة نوعية للمرفق كله، مؤكدا أن الراكب بحلول 30 يونيو 2020 سيشهد سكة حديد آمنة ومتطورة ونظيفة.
النائب-رضا -البلتاجى

بعد انتشار فيروس كورونا.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع «البوس»

قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إن الإسلام لم يوصي بالمصافحة بين المسلمين من خلال التقبيل، قائلًا: «مينفعش كل ما أقابل واحد أبوسه، معرفش مين اللي بدأ العادة دي». وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمنع تبادل القُبلات، قائلًا: «كنت أرغب في تقديم هذا الطلب قبل انتشار فيروس كورونا، عادة التقبيل بين المصريين سو قبيحة ولا تعجبني»
القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.
غلق- شارع -الهرم

لمدة 3 أيام.. غلق شارع الهرم جزئيا بسبب خط المترو الرابع

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل مرافق غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، موضحة أن الغلق الجزئي سيكون أمام سينما الهرم فى الاتجاهين، دون تعطيل لحركة المرور، وذلك بداية من غدا الجمعة، حتى يوم الأحد المقبل، على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحا إلى 5 صباحا فقط.
الكشف- الأثري -في -تونا -الجبل- بالمنيا (3)

10 آلاف تمثال أوباتشي و16 مقبرة.. تفاصيل الكشف الأثري في تونا الجبل

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كشف جديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث الذي بدأ في أغسطس 2019، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن 10 آلاف تمثال أوباتشي، 16 مقبرة، 20 تابوت، 8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والانواع، مشيرا إلى أن المنيا ما زال في جعبتها الكثير والكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020، والرابع على التوالي بالمحافظة خلال المواسم الثلاث لبعثة الحفائر المصرية.
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

«الوزير» عن واقعة قطار الإسماعيلية: الأب مخطئ وعرض حياتهما للخطر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الأب الذي قرر إنقاذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار بمحافظة الإسماعيلية، مر مع ابنته من أسفل قطار بضائع متوقف على المحطة وفجأة تحرك القطار واضطر إلى القفز لحماية ابنته، واصفًا الأب بالبطل، قائلًا: «الأب مُخطئ وقرر عبور الرصيف من السكة الحديد وليس من النفق أو الكباري العلوية وعرض حياته وحياة ابنته للخطر».
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مهتم بالطرق الداخلية بالمحافظات وخاصة طرق الصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس صدق على 10 مليارات جنيه لدعم المحافظات في تطوير طرقها الداخلية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: تعديلات قانون السكك الحديدية يهدف لتعظيم موارد الهيئة

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون السكك الحديد، يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة، وكذلك الأراضي الغير مخصصة التي لا تندرج إطار النفع العام. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
مجلس-النواب (2)

نقل النواب توافق على اتفاقية قرض بـ461 مليون دولار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية «وتمثلها وزارة النقل» بصفتها المقترض، وبنك الإستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.
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