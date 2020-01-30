رئيس السكة الحديدية: الراكب سيشهد تطورًا في القطارت يونيو المقبل

تحرير:التحرير ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن مجلس النواب اعتمد قرض بقيمة 461 مليون دولار من البنك المجري والروسي، في إطار خطة تطوير عربات ووحدات السكك الحديد، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مرفق السكة الحديد، على مستوى كل قطاعاته. وأضاف «رسلان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مال وأعمال»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه سيتم الدفع بنحو 1300 عربة ركاب جديدة بخط الوجه القبلي، وستكون نقلة نوعية للمرفق كله، مؤكدا أن الراكب بحلول 30 يونيو 2020 سيشهد سكة حديد آمنة ومتطورة ونظيفة.