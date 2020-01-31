عدلي القيعي لصالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

صالح جمعة

وجه عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة النادي الأهلي رسالة للاعب الفريق صالح جمعة، وذلك خلال برنامج ملك وكتابة، عبر قناة النادي الأهلي. وقال القيعي: "صالح جمعة شأنه شأن كل لاعبي الأهلي، لذلك يستحق الحب والدعم والمؤازرة، والبعض تشعر أن لابد أن (تقرص عليه) لمصلحته لأن بداخله موهبة، وأتمنى أن نرى أشياء جيدة من صالح جمعة في الفترة القادمة، وهناك أخبار تقول أنه مستمر مع الفريق، ويبدو في الأفق أن هناك فرصة عليه أن يغتنمها، فالعمر مثل النتيجة، الورقة التي تقطع لا تعود".

وواصل عدلي القيعي رسالته لصالح جمعة: "ستجد نفسك يا صالح، تقدمت فجأة في السن، ولم تحقق شيئا لنفسك، أمامك 3 سنوات مع الأهلي، وتملك أن تحقق شيئا عندما تلتزم وتجتهد وبلياقة جيدة".وتساءل مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي: "لماذا تتصور أنه لا يوجد من يريد الاستفادة منك؟، ومميزات الحياة كلها قادمة،

وواصل عدلي القيعي رسالته لصالح جمعة: "ستجد نفسك يا صالح، تقدمت فجأة في السن، ولم تحقق شيئا لنفسك، أمامك 3 سنوات مع الأهلي، وتملك أن تحقق شيئا عندما تلتزم وتجتهد وبلياقة جيدة".



وتساءل مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي: "لماذا تتصور أنه لا يوجد من يريد الاستفادة منك؟، ومميزات الحياة كلها قادمة، لكن فرصة المشاركة التي تضيع لا تعود، ولاعب بقيمة صالح جمعة (حرام) ألا نراه ملتزما وإيجابيا".



صالح جمعة خرج من حسابات ريني فايلر المدير الفني للفريق، حيث أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مباراة طنطا في الدوري، وينتظر الأهلي وصول عرض قوي لصالح جمعة خلال الفترة الحالية ليرحل اللاعب قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

