رياضة

عدلي القيعي لصالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
صالح جمعة
صالح جمعة
وجه عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة النادي الأهلي رسالة للاعب الفريق صالح جمعة، وذلك خلال برنامج ملك وكتابة، عبر قناة النادي الأهلي. وقال القيعي: "صالح جمعة شأنه شأن كل لاعبي الأهلي، لذلك يستحق الحب والدعم والمؤازرة، والبعض تشعر أن لابد أن (تقرص عليه) لمصلحته لأن بداخله موهبة، وأتمنى أن نرى أشياء جيدة من صالح جمعة في الفترة القادمة، وهناك أخبار تقول أنه مستمر مع الفريق، ويبدو في الأفق أن هناك فرصة عليه أن يغتنمها، فالعمر مثل النتيجة، الورقة التي تقطع لا تعود".
وواصل عدلي القيعي رسالته لصالح جمعة: "ستجد نفسك يا صالح، تقدمت فجأة في السن، ولم تحقق شيئا لنفسك، أمامك 3 سنوات مع الأهلي، وتملك أن تحقق شيئا عندما تلتزم وتجتهد وبلياقة جيدة".وتساءل مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي: "لماذا تتصور أنه لا يوجد من يريد الاستفادة منك؟، ومميزات الحياة كلها قادمة،
اقرأ المزيد
أسامة خليل

أسامة خليل: الإعلام «فرعن» الأهلي.. ومبادئ الأحمر «تفصيل» مع الخطيب

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن مبادئ النادي الأهلي أصبحت مختلفة عن الفترات السابقة، مشيرً إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب أصبح يتأثر بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما أفاد خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس.
زيدان - جاريث بيل

«عودة هازارد ورحيل بيل».. زيدان يتحدث

نفى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التقارير التي ترددت حول إمكانية عودة جاريث بيل إلى فريقه السابق توتنام هوتسبير في يناير الجاري، قائلآ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جاره أتليتكو مدريد غدا السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني: "بيل معنا وسأعتمد عليه. لا أتوقع رحيله". وأضاف مدرب ريال مدريد عند سؤاله عن إمكانية مشاركة الويلزي أمام أتليتكو مدريد: "لن أخبركم بهوية من سيلعب غدا. كل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، سنرى من سنستدعي بعد التدريب".
خالد بشارة (1)

اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة

نعى اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
شوقي غريب (1)

محمد شوقي يطالب اللاعبين بالقتال من أجل الأولمبياد

يرى محمد شوقي المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، أن أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان المعارين للجونة من النادي الأهلي، قادران على اللعب بشكل أساسي في القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة "أون سبورت". وقال نجم الأهلي السابق: "فاجأني أكثر من لاعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مثل رمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتوح، بالإضافة إلى عمار حمدي الذي كان يُطلب منه أدوارا مختلفة عن مركزه الأصلي، وأكرم توفيق يستطيع اللعب أساسيا في الأهلي، والأمر متروك لما يطلبه منه المدير الفني".
محمد-صلاح (4)

مجدي عبد الغني: محمد صلاح حُر فيما يفعله

أبدى مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، استعداده لحل أزمة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي مع الجبلاية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لبرنامج "الماتش". وقال عضو اتحاد الكرة السابق: "مستعد للذهاب إلى محمد صلاح ونقل طلباته لاتحاد الكرة، وعلاقتي مع محمد صلاح قوية جدًا وأعلم أن طلباته ليس مبالغًا فيها لأنه متواضع ويحب بلده وأعطى الكثير لمنتخب مصر، وإذا طُلب مني سأتدخل لحل أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بحكم رئاستي لجمعية اللاعبين المحترفين، خاصةً أنه صديق لي على المستوى الشخصي".
حوار -مجدى- عبد-الغنى (11)

عبد الغني: لن أعمل بقناة الزمالك..ولم أرفض الاستقالة

أكد مجدي عبد الغني نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه ينوي الترشح مجدداً لانتخابات اتحاد الكرة والعودة من جديد، نظرا لكون حياته مرتبطة بكرة القدم. وقال عضو اتحاد الكرة السابق: "لم أرفض تقديم استقالتي بعد اخفاق أمم أفريقيا، والخروج من البطولة كان سريع، ولا يوجد ما يجعلنا نتمسك بالمنصب طالما أن الرحيل سيجعل هناك هدوء في المنظمومة، أنا رجل دولة في النهاية، إدارة اتحاد الكرة ليست سهلة، لا يمكن أن يكون هناك تغيير سريع، عندما كان هناك اتحاد مستقر تأهلنا لمونديال 90، وهذا الأمر تكرر في 2018، الوصول لكأس العالم انجاز".
كهربا

عبد الغني: كهربا ليس مارادونا ولازلت عند موقفي

يرى مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لم يستفد من النادي الأهلي. وقال عبد الغني: "الصلح خير بكل تأكيد، لكن من الصعب الحكم على الأمور طالما لم أكن متواجداً في الأزمة، وبالطبع ما حدث كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي، الخلاف كان كبير. بالتأكيد كل طرف قدم تنازلات لكي يتم هذا الصلح، الأزمة كانت صعبة لكن انتهت، ومن وجهة نظري أن الأهلي هو من تنازل بشكل أكبر لأن كان هناك بعض الاتهامات لم يتم الرد عليها، تركي آل الشيخ لم يستفد من الأهلي رغم كل ما قدمه".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]