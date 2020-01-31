مرتضى منصور: خوض السوبر الإفريقي في يد الدولة

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أرسل قائمة مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لأنه حسب وصفه، لم يحدد مكانا لها. وقال مرتضى: "لدينا مؤتمر صحفي يوم الأحد، سنكشف بالمستندات الإرهاب والتهديدات التي نتعرض لها. أرسلنا خطابا إلى كاف كذلك وسيناقشه قبل انطلاق مؤتمرنا الصحفي، وجو العداء الذي نتعرض له (قبل السفر إلى قطر) غير رياضي. أرسلت القائمة إلى كاف بغض النظر عن مكان لعب المباراة، والملف لدى القيادة السياسية والأجهزة الرقابية. هذه قضية أمن قومي مصري، هل من الممكن أن نلعب في دولة معادية؟".

وشدد مرتضى منصور: "لو الدولة المصرية قالت لنا العبوا في قطر، سنقوم بذلك، وكيف نلعب بطولة إفريقية في آسيا، ولدينا وفد مسافر إلى المغرب للنقاش مع كاف في الجلسة التي سيعقدها للحديث عن الأزمة".الزمالك أرسل قائمته التي قد تلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل، إلى كاف، وذلك لا

وشدد مرتضى منصور: "لو الدولة المصرية قالت لنا العبوا في قطر، سنقوم بذلك، وكيف نلعب بطولة إفريقية في آسيا، ولدينا وفد مسافر إلى المغرب للنقاش مع كاف في الجلسة التي سيعقدها للحديث عن الأزمة".



الزمالك أرسل قائمته التي قد تلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل، إلى كاف، وذلك لا يعني تغير موقف الزمالك الرافض لخوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.



الزمالك جهز مذكرة للمحكمة الرياضية يحتفظ فيها بحقه في عدم خوض المباراة في الدوحة نظرا للمشاكل السياسية بين مصر والدولة الخليجية، والنادي أرسل القائمة بسبب عدم ورود مكان لعب المباراة في الخطاب القادم من كاف والذي يطالب بإرسال أسماء البعثة لاستخراج التأشيرات لهم.

