رياضة

مرتضى منصور: خوض السوبر الإفريقي في يد الدولة

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أرسل قائمة مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لأنه حسب وصفه، لم يحدد مكانا لها. وقال مرتضى: "لدينا مؤتمر صحفي يوم الأحد، سنكشف بالمستندات الإرهاب والتهديدات التي نتعرض لها. أرسلنا خطابا إلى كاف كذلك وسيناقشه قبل انطلاق مؤتمرنا الصحفي، وجو العداء الذي نتعرض له (قبل السفر إلى قطر) غير رياضي. أرسلت القائمة إلى كاف بغض النظر عن مكان لعب المباراة، والملف لدى القيادة السياسية والأجهزة الرقابية. هذه قضية أمن قومي مصري، هل من الممكن أن نلعب في دولة معادية؟".
وشدد مرتضى منصور: "لو الدولة المصرية قالت لنا العبوا في قطر، سنقوم بذلك، وكيف نلعب بطولة إفريقية في آسيا، ولدينا وفد مسافر إلى المغرب للنقاش مع كاف في الجلسة التي سيعقدها للحديث عن الأزمة".الزمالك أرسل قائمته التي قد تلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل، إلى كاف، وذلك لا
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أسامة خليل: الإعلام «فرعن» الأهلي.. ومبادئ الأحمر «تفصيل» مع الخطيب

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن مبادئ النادي الأهلي أصبحت مختلفة عن الفترات السابقة، مشيرً إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب أصبح يتأثر بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما أفاد خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس.
زيدان - جاريث بيل

«عودة هازارد ورحيل بيل».. زيدان يتحدث

نفى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التقارير التي ترددت حول إمكانية عودة جاريث بيل إلى فريقه السابق توتنام هوتسبير في يناير الجاري، قائلآ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جاره أتليتكو مدريد غدا السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني: "بيل معنا وسأعتمد عليه. لا أتوقع رحيله". وأضاف مدرب ريال مدريد عند سؤاله عن إمكانية مشاركة الويلزي أمام أتليتكو مدريد: "لن أخبركم بهوية من سيلعب غدا. كل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، سنرى من سنستدعي بعد التدريب".
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اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة

نعى اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.
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الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطى الأفريقي بصعوبة في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي، الفوز على نظيره، الإفريقي، بهدفين لهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري التونسي، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي برادس، ليرفع الترجي رصيده إلى 31 نقطة منفردا بصدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري، في المقابل تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس وفي الدقيقة 25، شن فريق الترجي، هجمة منظمة سريعة، انتهت بركلة جزاء بعد عرقلة بلال بن ساحة من جانب آدم الطاوس، الذي حصل على البطاقة الحمراء، ونفذها طه ياسين الخنيسي، بنجاح على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم لفريقه.
محمود -الخطيب‎

هاني أبو ريدة والخطيب يزينان لجان الكاف الجديدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل الجديد الخاص بلجانه حتى عام 2021، والتي شهدت تواجد 8 مصريين، ويعد أبرز أعضاء لجان الاتحاد الإفريقي من المصريين، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي، إضافة إلى لجنة الطوارئ التي تضم 7 أسماء فقط على رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي. ويتواجد من بين أبرز الأسماء استمرار محمود الخطيب "رئيس النادي الأهلي"، عضوًا في لجنة بطولات الأندية والتراخيص، إضافة إلى تواجد حازم إمام "نجم الزمالك السابق" في اللجنة الفنية والتطوير.
ماني (2)

ماني.. تضحيات مالية هائلة ودرب من الخيال

تم تتويج المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2019 بالغردقة، لكن قبل سنوات لم يكن الكثيرون يعتقدون أن ابن قرية بامبالي، وهي قرية على ضفاف نهر كاسامانس، سيجلس على عرش كرة القدم الإفريقية. كان بإمكان ماني أن يسير على خطى والده، وهو إمام وداعية إسلامي، لكنه وضع قواعده وقرر السير عليها؛ أراد أن يكون لاعب كرة قدم، ورغم معارضة عائلته بشدة هذه الفكرة، لكنه تقدم إليها، والآن يحصد الثمار بصورة واضحة للجميع.
قناة -الزمالك (1)

الزمالك يكشف عن موعد انطلاق قناة النادي

أعلن نادي الزمالك عن الموعد الرسمي للبث المباشر لقناته الفضائية التي أطلق البث التجريبي الخاص بها منذ أيام قليلة مع مطلع عام 2020 الجاري، ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر لقناة الزمالك يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، في تمام الحادية عشرة مساء. وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على انطلاق قناة الزمالك، وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بموافقة الأمن، استعدادًا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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