مصرع الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في حادث مروع بالدائري

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

خالد بشارة

لقي رجل الأعمال خالد بشارة مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم. قوة أمنية ترافقها سيارات الإغاثة المنتشرة عبر الطريق انتقلوا إلى محل الحادث.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة والخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث سير ووجود متوفى إثر اصطدام سيارة ملاكي سوداء بالسور الحديدي الجانبي للطريق. فور تلقيه البلاغ، وجه مدير المرور بسرعة انتقال سيارات التدخل السريع مدعومة بونش إغاثة