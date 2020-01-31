جريمة

مصرع الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في حادث مروع بالدائري

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص
خالد بشارة
خالد بشارة
لقي رجل الأعمال خالد بشارة مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم. قوة أمنية ترافقها سيارات الإغاثة المنتشرة عبر الطريق انتقلوا إلى محل الحادث.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة والخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث سير ووجود متوفى إثر اصطدام سيارة ملاكي سوداء بالسور الحديدي الجانبي للطريق. فور تلقيه البلاغ، وجه مدير المرور بسرعة انتقال سيارات التدخل السريع مدعومة بونش إغاثة
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الانتحار-شنقا

صنعت مشنقتها.. المشهد الأخير في حياة الصحفية الشابة

صنعت مشنقتها ولا توجد شبهة جنائية، تلخص هذه الكلمات ما توصلت إليه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة في واقعة العثور على الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادي، أمس الخميس، وأشارت التحريات إلى أن الصحفية الشابة أجرت مكالمات مع أقاربها وزملائها قبل الانتحار، وتركت هاتفها ومتعلقاتها الشخصية بجوارها -حيث عثر عليها- لافتة إلى أنه من المرجح تخلصها من حياتها قبل اكتشاف الواقعة بنحو 6 ساعات تقريبا.
جثة (3)

سر العثور على جثث 5 عمال داخل شقة بأكتوبر

لقي 5 عمال مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، إذ كشفت التحريات والمعاينة التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن العمال الخمسة عمدوا إلى إشعال النار في كمية من الحطب بغرض التدفئة نظرا لانخفاض درجة الحرارة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة ضم 23 دولة أفريقية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وكان فى استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وحِرصه البالغ على الاهتمام بتلك الزيارة فى كافة فعالياتها وتأكيد سُبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة.
اكاديمية-الشرطة

طلبة الكلية البحرية فى ضيافة أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من طلبة الكلية البحرية برئاسة مدير الكلية، وذلك فى إطار تأكيد التعاون والتلاحم بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكليات العسكريةـ إذ كان في استقبالهم رئيس وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف وزيادة الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة بين طلبة الكلية البحرية وكلية الشرطة فى مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف باعتبارهم قوة واحدة ومتماسكة فى مواجهة التحديات والمخاطر.
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (3)

بينهم 6 فتيات.. إصابة 18 شخصًا في انقلاب «ميني باص» بأكتوبر

انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر تسبب في إصابة 18 شخصا بينهم 6 فتيات، وتوقف حركة السيارات بالطريق للقادم من أكتوبر. غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بالجيزة، تفيد بوقوع حادث تصادم بصحراوي أكتوبر، فيما انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع أثار حادث وإعادة الحركة المرورية أمام قائدى السيارات، وبالفحص تبين انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 6 فتيات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
جثة (3)

«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

مصرع شاب تحت عجلات قطار أبو النمرس بالجيزة

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وتبين من التحريات الأولية سقوط الشاب من القطار ولقى مصرعه في الحال.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).
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