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أردوغان: لن نقف متفرجين على ممارسات الظلم وقصف المدنيين

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص
أردوغان
أردوغان
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن بلاده لن تقف متفرجة حيال الوضع في إدلب أو مناطق أخرى في سوريا، ولن تتردد في القيام بكل ما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، بحسب "روسيا اليوم".
على جانب آخر، أكد الرئيس التركي، أن بلاده حققت مكاسب مهمة بفضل مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إذ قال أردوغان، إن بلاده تحاور حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أن جذور العلاقات بين
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كورونا

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» إلى 213 وفاة و9692 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 213 وفاة و9692 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس. وذكرت اللجنة في بيان اليوم، أن الصين واثقة وقادرة على احتواء وباء فيروس كورونا الجديد بشكل فعال وهزيمته في نهاية المطاف. من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء": "لي كه تشيانغ" ضرورة الإسراع في تطوير لقاحات وأدوية مضادة للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
كورونا

الصين: لدينا كامل الثقة والقدرة على مكافحة «كورونا»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الجمعة، إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وأضافت يينغ في تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية، أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طواريء للصحة العامة تثير قلقا دوليا- "منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".
دونالد ترامب

النواب الأمريكي: إجراءات لمنع ترامب من إعلان الحرب على إيران

وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران، إذ صوت 228 نائبا في المجلس اليوم الخميس، لصالح تجميد التمويل لأي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونجرس، فيما صوت 175 نائبا ضد هذا الإجراء، ويقضي هذا الإجراء بمنع الرئيس من استخدام أي موارد فدرالية بصورة أحادية الجانب، لتمويل عمليات عسكرية إن لم يعلن الكونجرس حالة الحرب أولا، وفقًا لروسيا اليوم. ووافق مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله.
الطيران -المغربي (1)

«بسبب كورونا».. المغرب تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، إن شركة الخطوط الملكية المغربية علقت مؤقتا رحلاتها المباشرة إلى الصين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت الصين في وقت سابق، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.
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ادلب2

النظام يتوغل وتركيا تهدد.. إدلب تنتظر كارثة إنسانية

تنتظر مدينة إدلب شمال غرب سوريا كارثة إنسانية مع استمرار الأعمال القتالية والقصف العشوائي المستمر منذ عدة أيام في إطار هجوم عسكري سوري مدعوم من روسيا.. يأتي هذا التطور بعد أن كانت محافظة إدلب بالقرب من الحدود مع تركيا استثناء، حيث كان مقاتلو المعارضة ومسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، يسيطرون عليها، ويقطن المحافظة نحو ثلاثة ملايين نسمة عدد كبير منهم من النازحين داخليا، إلا أن قوات الحكومة السورية واصلت الهجوم لأكثر من شهر في محافظة إدلب الشمالية الغربية، آخر معقل لجماعات المعارضة في البلاد.
اردوغان (3)

الرئيس التركي: حققنا مكاسب مهمة مع ليبيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت مكاسب مهمة بفضل مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إذ قال أردوغان، إن بلاده تحاور حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أن جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تعود إلى مئات السنين، مشددًا على أن ليبيا تعتبر جارة لتركيا في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بينهما، رفع من مستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات عليا، مؤكدًا أن تركيا حققت مكاسب مهمة للغاية من خلال الاتفاقيتين، وأفشلت بفضلهما المشاريع الهادفة لإبعادها خارج التوازنات في البحر المتوسط.
احمد -موسى

أحمد موسى عن مغادرة أردوغان مؤتمر برلين: «خد شلوت كبير»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب المشاركة كطرف رئيسي في المؤتمر الصحفي لقمة برلين حول ليبيا، الذي يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمبعوث الأممي، لكنه قُوبل بالرفض القاطع من قبل المنظمين والدول المشاركة بالمؤتمر، قاصرين التواجد على منصة المؤتمر الصحفي على الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
احمد- موسى

أحمد موسى: نظرات أردوغان للسيسي كلها غل وسواد وحقد ووجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، بغل وحقد وسواد ووجع. وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمُذاع على فضائية «صدى البلد»: «نظرات الرئيس التركي للرئيس السيسي تكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر وقد إيه هو موجوع»، متابعًا: «أردوغان كان منبوذًا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج».
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