أردوغان: لن نقف متفرجين على ممارسات الظلم وقصف المدنيين

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

أردوغان

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن بلاده لن تقف متفرجة حيال الوضع في إدلب أو مناطق أخرى في سوريا، ولن تتردد في القيام بكل ما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، بحسب "روسيا اليوم".

على جانب آخر، أكد الرئيس التركي، أن بلاده حققت مكاسب مهمة بفضل مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إذ قال أردوغان، إن بلاده تحاور حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أن جذور العلاقات بين