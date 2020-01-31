بيع دواجن نافقة للمطاعم والفنادق المصرية.. الزراعة ترد

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص

دواجن فاسدة

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نفوق كميات كبيرة من الدجاج بالمزارع المصرية، وبيعها بالمطاعم والفنادق المصرية. وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع دواجن نافقة بالمطاعم والفنادق المصرية، مُوضحةً أن جميع الدواجن المتداولة بالسوق المحلي آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على أن جميع التوريدات الغذائية للقطاع السياحي يتم فحصها وتحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك إجراء عمليات رقابة ومتابعة دورية على كافة المحال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة.

وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، يتم فحص الطيور بالمزارع قبل البيع والتصريح بالنقل بعد التأكد من سلامتها، فضلاً عن شن حملات رقابة دورية من مختلف الوزارات والجهات المعنية والخدمات البيطرية بالوزارة على كافة المطاعم والفنادق للتأكد من مدى التزامها بقواعد الأمن