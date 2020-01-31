رياضة

الجونة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص
خالد بشارة
خالد بشارة
نعى نادي الجونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.
وكتب نادي الجونة: "ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. ونسأل لأهله ومحبيه الصبر والسلوان".ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى
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أسامة خليل: الإعلام «فرعن» الأهلي.. ومبادئ الأحمر «تفصيل» مع الخطيب

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن مبادئ النادي الأهلي أصبحت مختلفة عن الفترات السابقة، مشيرً إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب أصبح يتأثر بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما أفاد خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس.
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خالد بشارة (1)

اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة

نعى اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.
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الزمالك- والجونة (1)

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
شوقي غريب (1)

محمد شوقي يطالب اللاعبين بالقتال من أجل الأولمبياد

يرى محمد شوقي المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، أن أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان المعارين للجونة من النادي الأهلي، قادران على اللعب بشكل أساسي في القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة "أون سبورت". وقال نجم الأهلي السابق: "فاجأني أكثر من لاعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مثل رمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتوح، بالإضافة إلى عمار حمدي الذي كان يُطلب منه أدوارا مختلفة عن مركزه الأصلي، وأكرم توفيق يستطيع اللعب أساسيا في الأهلي، والأمر متروك لما يطلبه منه المدير الفني".
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وعدى عيد، بينما سيكون علاء حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- وزيسكو‎ (5)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الجونة في الدوري

يحتضن استاد الجونة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وعدى عيد، بينما سيكون علاء حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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