الجونة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

خالد بشارة

نعى نادي الجونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.

وكتب نادي الجونة: "ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. ونسأل لأهله ومحبيه الصبر والسلوان".ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى