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وزيرة الهجرة: السيسي مهتم بمد جسور التواصل مع المصريين في الخارج

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد جسور التواصل مع المصريين في الخارج، من خلال إحياء عدد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى لم شمل المصريين، والتواصل معهم. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، بوفد شباب أبناء المصريين بأستراليا والذى يضم 42 شابا وفتاة، خلال زيارتهم لأسوان ضمن برنامج الملتقى الثامن عشر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وقد حضر اللقاء أشرف عطية محافظ أسوان.
وقالت مكرم إن من بين المبادرات الوطنية التي تهدف إلى لم شمل المصريين؛ مبادرة "إحياء الجذور"، التي تهدف إلى تكريم الرعيل الأول من اليونان والقبارصة ممن عاشوا فى مصر، وتم الاتفاق على دعوة عدد من الشخصيات العامة منهم لتكريمهم داخل مصر من منطلق حرص الدولة على التواصل مع كل من له صلة بمصر.وأشارت الوزيرة
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مترو الأنفاق

«القومية للأنفاق»: 70 مليار جنيه لتمويل مترو الهرم

قالت الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك 6 شركات مقاولات يابانية ومصرية تتفاوض معها الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم بطول 18.8 كم، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 70 مليار جنيه سيمول الجانب اليابانى منها مبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا). وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم توقيع اتفاقية مع تحالف يضم شركات ميتسوبيشي اليابانية وأوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة وورشة الصيانة الخاصة بالقطارات التى ستعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعد تنفيذها بقيمة حوالى 12.5 مليار جنيه، كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ.
مصطفى-مدبولي

هل تغلق الحكومة المطاعم الصينية لمواجهة فيروس «كورونا»؟

نفت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مُوضحةً أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
السيول-تضرب-الشرقية (4)

1.6 مليار جنيه لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تستهدف انشاء مشروعات للحماية والاستفادة من مياه السيول حتى عام 2022 بقيمة 1.6 مليار جنيه. وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة شهدت طفرة في مشروعات الحماية من أخطار السيول منذ عام 2014 وحتى عام 2019، جرى خلالها إنشاء 23 سد بينهم 11 بمدينة نويبع، و229 بحيرة بينهم 218 بمدينة سانت كاترين، و3 خزانات بسانت كاترين، و3 حواجز بينهم حاجز بمدينة نويبع، واثنين بمدينة طابا، و3 معابر ايرلندية، و5 قنوات بمدينة طابا.
رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.
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فعاليات- مهرجان -شرم -الشيخ- التراثي (3)

السيسي: مهرجان شرم الشيخ التراثي يؤكد عمق الصداقة بين مصر والإمارات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي" بمدينة شرم الشيخ، وكتب الرئيس السيسي، صفحته الرسمية على "تويتر": "شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي".
مجلس-النواب (1)

برلماني: افتتاح قاعدة برنيس رسالة هامة لقوة الجيش المصري

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازا جديدا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، في سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور. وأضاف متولي أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يأتي كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الاراضي المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء اكبر مناورة بحرية جوية "قادر 2020"، وما سبقتها من مناورات اخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لاي تهديد.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يفتتح قاعدة «برنيس» العسكرية (بث مباشر)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء قاعدة "برنيس"، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، ويشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر "2020".
السيسي وأنجيلا ميركل

السيسي وميركل يتفقان على رفض التدخلات غير المشروعة في ليبيا

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل السيد الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.
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