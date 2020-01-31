وزيرة الهجرة: السيسي مهتم بمد جسور التواصل مع المصريين في الخارج

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ ص

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد جسور التواصل مع المصريين في الخارج، من خلال إحياء عدد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى لم شمل المصريين، والتواصل معهم. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، بوفد شباب أبناء المصريين بأستراليا والذى يضم 42 شابا وفتاة، خلال زيارتهم لأسوان ضمن برنامج الملتقى الثامن عشر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وقد حضر اللقاء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقالت مكرم إن من بين المبادرات الوطنية التي تهدف إلى لم شمل المصريين؛ مبادرة "إحياء الجذور"، التي تهدف إلى تكريم الرعيل الأول من اليونان والقبارصة ممن عاشوا فى مصر، وتم الاتفاق على دعوة عدد من الشخصيات العامة منهم لتكريمهم داخل مصر من منطلق حرص الدولة على التواصل مع كل من له صلة بمصر.وأشارت الوزيرة

وقالت مكرم إن من بين المبادرات الوطنية التي تهدف إلى لم شمل المصريين؛ مبادرة "إحياء الجذور"، التي تهدف إلى تكريم الرعيل الأول من اليونان والقبارصة ممن عاشوا فى مصر، وتم الاتفاق على دعوة عدد من الشخصيات العامة منهم لتكريمهم داخل مصر من منطلق حرص الدولة على التواصل مع كل من له صلة بمصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، كان لها نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن المصريين في الخارج يسهمون في جذب المستثمرين لمصر بشكل كبير، خاصة بعد تنظيم تلك السلسلة من المؤتمرات، لافتة إلى أن مصر تفتح ذراعيها وتسهل إجراءات من يريد مساعدتها في هذه المرحلة.

ودعت مكرم شباب المصريين في أستراليا إلى مواجهة كل الدعوات والشائعات التي تروج ضد مصر بالخارج، في ضوء ما شاهدوه خلال زيارتهم لمصر، ضمن البرنامج المنفذ لهم على مدى عشرة أيام.

وقالت إن البرنامج المعد لهؤلاء الشباب، يتركز على عدة محاور؛ أهمها على التعرف على طبيعية مناخ الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر حاليا، فضلا عن التعريف بمؤسسات الجيش والشرطة، والحرف التراثية والشارع المصري، والفنون، بما يهدف إلى تعريف الشباب المصري المقيمين في أستراليا بحضارة وتاريخ بلدهم.

وطالبت الوزيرة الشباب بمواجهة تلك الدعوات الهدامة وحملات التشكيك ضد الوطن في الخارج من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وقالت مكرم إن مصر لن تنسى أبناءها في الخارج، لذا كان إصرار القيادة السياسية على تنظيم برنامج زيارات للمصريين بالخارج إلى الوطن، حيث نظمنا 18 برنامجا لزيارة شباب المصريين بالخارج إلى مصر، من مختلف دول العالم، لربطهم بوطنهم ووضعهم عن قرب بكل ما يحاك داخل الوطن.

من جهته، أشاد أشرف عطية محافظ أسوان، بالخطوات الحثيثة التي تتخذها وزارة الهجرة من خلال ربط المصريين بالخارج بوطنهم عبر برامج الزيارات ومد جسور التواصل مع هؤلاء المصريين.

وطالب المحافظ شباب المصريين فى الخارج، خاصة أبناء مصر فى أستراليا بالذود عن مصر أمام أي محاولات للتشكيك فى الجبهة الداخلية للوطن، قائلا "كونوا سفراء وقنوات مصر أمام الآخر فى البلدان التى تعيشون فيها، وانشروا الإيجابيات التى شاهدتموها عن مصر".

وطمأن المحافظ شباب المصريين في استراليا بأن مصر قادرة وتستطيع، وأن مناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده حاليا، لن يأتي بالمصادفة، ولكن جاء بإرادة وطنية خالصة ووعي شعبي، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مدركة تماماً لأهمية التواصل مع أبنائها في الخارج باعتبارهم جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصري ليعزز روح التواصل بين المصريين وهو ما تقوم بتنفيذه على أرض الواقع بجهود متميزة وراقية وزارة الهجرة تحت قيادة الوزيرة نبيلة مكرم.