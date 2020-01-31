قرار صارم من النائب العام في ضحية الختان بأسيوط

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص

النائب العام

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ وطبيبًا بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ابنة الـ"12 سنة" إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة، وذلك بعد إبلاغ والد الطفلة عن الواقعة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيق بمناظرة جثمان الفتاة.

وكلفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لفحص تراخيص العيادة. ولا زالت تحقيقات النيابة مستمرة للوقوف على حقيقة وفاة الطفلة والمتسبب فيها؛ لإحالته لمحاكمة عاجلة.بدورها، أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لكل مَن يحذو حذو المتهمين في جريمتهم البشعة.البداية تعود إلى تلقي وحدة حماية الطفل