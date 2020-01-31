الحكومة: لا نعتزم بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م

قطار

نفت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم، لرصد الشائعات والرد عليها.

وأكدت وزارة النقل أنه لا صحة لبيع أي من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وأن ممتلكات الهيئة ستظل مملوكة بالكامل للدولة، مُوضحةً أن هناك خطة لاستغلال تلك الأراضي واستثمار بعض الأراضي غير المطلوبة للتشغيل في الوقت الحالي بنظام حق الانتفاع مع استمرار ملكيتها لهيئة السكك الحديدية بهدف تحقيق أكبر استفادة