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حقيقة إجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م
مصر للطيران
مصر للطيران
نفت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار الدولة السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية بهدف تعظيم مواردها، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم، لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية، مُوضحةً أن السائح لديه حرية الاختيار بين مختلف الشركات السياحية, وكذلك اختيار العروض والبرامج المتوفرة بكل شركة بما تشمله تلك البرامج من وسائل التنقل بين مختلف المقاصد السياحية داخل مصر، سواء البري أو الجوي أو البحري.
وتابعت أنه في إطار حرص الدولة على تشجيع ودعم السياحة وتدفق الحركة السياحية، فقد تم تنفيذ خطة مشتركة مع وزارة الطيران المدني، لربط المدن السياحية مع بعضها البعض، وتيسير طُرق الانتقال بين المدن الترفيهية والثقافية، لتحفيز السائحين على زيارة الأثار المصرية والترويج لها عالميًا، وتشمل تلك الخطة تشغيل خطي
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مترو الأنفاق

«القومية للأنفاق»: 70 مليار جنيه لتمويل مترو الهرم

قالت الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك 6 شركات مقاولات يابانية ومصرية تتفاوض معها الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم بطول 18.8 كم، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 70 مليار جنيه سيمول الجانب اليابانى منها مبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا). وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم توقيع اتفاقية مع تحالف يضم شركات ميتسوبيشي اليابانية وأوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة وورشة الصيانة الخاصة بالقطارات التى ستعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعد تنفيذها بقيمة حوالى 12.5 مليار جنيه، كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ.
مصطفى-مدبولي

هل تغلق الحكومة المطاعم الصينية لمواجهة فيروس «كورونا»؟

نفت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مُوضحةً أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
السيول-تضرب-الشرقية (4)

1.6 مليار جنيه لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تستهدف انشاء مشروعات للحماية والاستفادة من مياه السيول حتى عام 2022 بقيمة 1.6 مليار جنيه. وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة شهدت طفرة في مشروعات الحماية من أخطار السيول منذ عام 2014 وحتى عام 2019، جرى خلالها إنشاء 23 سد بينهم 11 بمدينة نويبع، و229 بحيرة بينهم 218 بمدينة سانت كاترين، و3 خزانات بسانت كاترين، و3 حواجز بينهم حاجز بمدينة نويبع، واثنين بمدينة طابا، و3 معابر ايرلندية، و5 قنوات بمدينة طابا.
رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الراغبين في العودة من الصين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك، إذ صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
مصر-للطيران (2)

لمنع تسلل كورونا.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارا من أول فبراير المقبل، وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير المقبل، لحين إشعار آخر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة، حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.
اجتماع مصر للطيران والأكو والأقر

العرب والأفارقة في القاهرة.. مصر للطيران تستضيف اجتماعات «الأكو» و«الأفرا»

استضافت الشركة القابضة لمصر للطيران، فعاليات الاجتماع المشترك بين كل من الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، واتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا) بمقر الشركة بمطار القاهرة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مدى اهتمام مصر للطيران باستضافة الاجتماع المشترك بين كلا الاتحادين، بما يهدف إلى مصالح شركات الطيران فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. فيما عبر كل من عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، وعبد الرحمن بيرته، أمين عام اتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا)، عن سعادتهم باستضافة مصر للطيران لفعاليات الاجتماع، وأكد الطرفين بضرورة التعاون فى ضوء النمو المتزايد لصناعة النقل الجوى.
طائرة- مصر -للطيران (2)

في أحدث تقارير الإياتا.. ارتفاع أرباح الطيران في الربع الثالث من 2019

كشفت المنظمة الدولية لشركات الطيران الإياتا في أحدث تقاريرها لمتابعة الأداء المالي لشركات الطيران الأعضاء عن ارتفاع الأرباح المحققة، وبينما انخفضت عائدات الركاب عادت أسعار البترول لمستوياتها الطبيعية. وتشير النتائج المالية النهائية للربع الثالث من عام 2019 إلى تحسن الربحية على مستوى الصناعة مدعومًا بنتيجة أقوى في شركات الطيران في أمريكا الشمالية. على النقيض من ذلك، فإن ربحية شركات الطيران الأوروبية وآسيا والمحيط الهادئ تحجمت مقارنة بالعام الماضي.
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