رياضة

اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م
خالد بشارة
خالد بشارة
نعى اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.
وكتب اتحاد الكرة: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الأستاذ خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و(إنا لله وإنا إليه راجعون)".ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة
اقرأ المزيد
أسامة خليل

أسامة خليل: الإعلام «فرعن» الأهلي.. ومبادئ الأحمر «تفصيل» مع الخطيب

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن مبادئ النادي الأهلي أصبحت مختلفة عن الفترات السابقة، مشيرً إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب أصبح يتأثر بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما أفاد خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس.
زيدان - جاريث بيل

«عودة هازارد ورحيل بيل».. زيدان يتحدث

نفى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التقارير التي ترددت حول إمكانية عودة جاريث بيل إلى فريقه السابق توتنام هوتسبير في يناير الجاري، قائلآ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جاره أتليتكو مدريد غدا السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني: "بيل معنا وسأعتمد عليه. لا أتوقع رحيله". وأضاف مدرب ريال مدريد عند سؤاله عن إمكانية مشاركة الويلزي أمام أتليتكو مدريد: "لن أخبركم بهوية من سيلعب غدا. كل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، سنرى من سنستدعي بعد التدريب".
خالد بشارة

الجونة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي

نعى نادي الجونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد بشارة

الجونة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي

نعى نادي الجونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.
عمرو-الجناينى-1

عمرو الجنايني عن مجاملة الزمالك: «كلام خايب»

نفى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة ما اثير حول مجاملته لنادي الزمالك في عملية قيد لاعبه الكونغولي كابونجو كاسونجو، مشيرا الى أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس الجبلاية: عن مجاملة الزمالك في قيد كاسونجو: "كلام خايب، وعار تماما من الصحة، ونحكم باللوائح والعدل وقرارات تم اتخاذها، لا يمكن أن يكون هناك محاباة لنادي على حساب أخر، كما قلنا من قبل، لن نسمح لأي نادي بقيد لاعب إلا بعد تسوية جميع المديونيات".
محمد صلاح

الجنايني يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، عدم وجود أي أزمات شخصية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال الجنايني : "دائما على تواصل مع محمد صلاح منذ يومي الأول في اتحاد الكرة، صلاح لاعب محترف له حقوق وعليه واجبات، لا يوجد أي أزمات شخصية بيننا وبين صلاح، نجاح صلاح من نجاحنا، ويجب أن نوفر لصلاح كل الأجواء المناسبة لكي يتواجد في المنتخب بشكل جيد ويقوده للنتائج التي نريدها، لا يوجد أي مشاكل شخصية بيننا وبين صلاح، ولا يمكن أن نتعمد وضع صعوبات أمامه".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]