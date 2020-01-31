اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

خالد بشارة

نعى اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.

وكتب اتحاد الكرة: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الأستاذ خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و(إنا لله وإنا إليه راجعون)".ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة