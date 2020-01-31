هل تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا؟

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م

رئاسة الوزراء

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الخضروات استقراراً لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة التي أعلنتها شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلي من بعض السلع والأصناف المختلفة، وذلك بفضل السياسات التي اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.



