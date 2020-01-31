الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» إلى 213 وفاة و9692 إصابة

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 213 وفاة و9692 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس. وذكرت اللجنة في بيان اليوم، أن الصين واثقة وقادرة على احتواء وباء فيروس كورونا الجديد بشكل فعال وهزيمته في نهاية المطاف. من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء": "لي كه تشيانغ" ضرورة الإسراع في تطوير لقاحات وأدوية مضادة للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وقال تشيانغ خلال تفقده المركز الصيني للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها للاطلاع على البحث العلمي بشأن الوقاية من الوباء ومكافحته، إنه يتعين على مؤسسات مكافحة الأمراض، الدخول في سباق مع الزمن لاكتشاف مصدر الفيروس وآلية انتقاله، والبحث في تطوير لقاح مضاد له، وتقديم الدعم التكنولوجي لتحسين التشخيص والعلاج.وأضاف