«عودة هازارد ورحيل بيل».. زيدان يتحدث

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

زين الدين زيدان

نفى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التقارير التي ترددت حول إمكانية عودة جاريث بيل إلى فريقه السابق توتنام هوتسبير في يناير الجاري، قائلآ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جاره أتليتكو مدريد غدا السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني: "بيل معنا وسأعتمد عليه. لا أتوقع رحيله". وأضاف مدرب ريال مدريد عند سؤاله عن إمكانية مشاركة الويلزي أمام أتليتكو مدريد: "لن أخبركم بهوية من سيلعب غدا. كل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، سنرى من سنستدعي بعد التدريب".

ورغم عودة إدين هازارد لتدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع، لم يحسم زيزو موقف لاعبه البلجيكي: "سنرى موقف هازارد، لقد تدرب شيئا فشيئا هذا الأسبوع، واحتمالات مشاركته قائمة. الأمر الجيد أن كل اللاعبين يرغبون في المشاركة، لكننا لن نخاطر على أي حال".ودافع زيدان عن منافسه دييجو سيميوني مدرب أتليتكو: "لا أفهم الانتقادات

ورغم عودة إدين هازارد لتدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع، لم يحسم زيزو موقف لاعبه البلجيكي: "سنرى موقف هازارد، لقد تدرب شيئا فشيئا هذا الأسبوع، واحتمالات مشاركته قائمة. الأمر الجيد أن كل اللاعبين يرغبون في المشاركة، لكننا لن نخاطر على أي حال".



ودافع زيدان عن منافسه دييجو سيميوني مدرب أتليتكو: "لا أفهم الانتقادات الموجهة لـ سيميوني، ولكنه أمر لا يجب أن أتدخل فيه. أعرف قدر سيميوني كمدرب، إنه أحد أفضل المدربين. مؤخرا ذكرت أن جوارديولا هو المدرب الأفضل، وأن سيميوني أحد أفضل المدربين، ولم يتغيّر أي شيء الآن".



كما أشاد بمواطنه فيرلان ميندي، قائلآ: "ميندي شخص ذكي يرغب في التعلم والتطور. كما أنه لاعب تنافسي للغاية وطموح، ويرغب في إثبات صحة قرار النادي بالتعاقد معه. على المستوى الشخصي عليه أن يواصل تحسين لغته الإسبانية".

