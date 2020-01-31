1.6 مليار جنيه لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

سيول - أرشيفية

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تستهدف انشاء مشروعات للحماية والاستفادة من مياه السيول حتى عام 2022 بقيمة 1.6 مليار جنيه. وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة شهدت طفرة في مشروعات الحماية من أخطار السيول منذ عام 2014 وحتى عام 2019، جرى خلالها إنشاء 23 سد بينهم 11 بمدينة نويبع، و229 بحيرة بينهم 218 بمدينة سانت كاترين، و3 خزانات بسانت كاترين، و3 حواجز بينهم حاجز بمدينة نويبع، واثنين بمدينة طابا، و3 معابر ايرلندية، و5 قنوات بمدينة طابا.

وكشف محافظ جنوب سيناء، أن أعمال الحماية من أخطار السيول التي جرت خلال تلك الفترة، حققت الغرض منها من حيث حماية المنشآت والأرواح إضافة إلى زيادة المخزون الجوفي من المياه، حيث نجحت السدود والبحيرات في تخزين 30 مليون متر مكعب من المياه، تم الاستفادة منهم في أغراض الزراعة والشرب.وأضاف المحافظ، أن هذه الكميات