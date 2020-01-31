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1.6 مليار جنيه لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
سيول - أرشيفية
سيول - أرشيفية
قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تستهدف انشاء مشروعات للحماية والاستفادة من مياه السيول حتى عام 2022 بقيمة 1.6 مليار جنيه. وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة شهدت طفرة في مشروعات الحماية من أخطار السيول منذ عام 2014 وحتى عام 2019، جرى خلالها إنشاء 23 سد بينهم 11 بمدينة نويبع، و229 بحيرة بينهم 218 بمدينة سانت كاترين، و3 خزانات بسانت كاترين، و3 حواجز بينهم حاجز بمدينة نويبع، واثنين بمدينة طابا، و3 معابر ايرلندية، و5 قنوات بمدينة طابا.
وكشف محافظ جنوب سيناء، أن أعمال الحماية من أخطار السيول التي جرت خلال تلك الفترة، حققت الغرض منها من حيث حماية المنشآت والأرواح إضافة إلى زيادة المخزون الجوفي من المياه، حيث نجحت السدود والبحيرات في تخزين 30 مليون متر مكعب من المياه، تم الاستفادة منهم في أغراض الزراعة والشرب.وأضاف المحافظ، أن هذه الكميات
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مترو الأنفاق

«القومية للأنفاق»: 70 مليار جنيه لتمويل مترو الهرم

قالت الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك 6 شركات مقاولات يابانية ومصرية تتفاوض معها الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم بطول 18.8 كم، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 70 مليار جنيه سيمول الجانب اليابانى منها مبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا). وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم توقيع اتفاقية مع تحالف يضم شركات ميتسوبيشي اليابانية وأوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة وورشة الصيانة الخاصة بالقطارات التى ستعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعد تنفيذها بقيمة حوالى 12.5 مليار جنيه، كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ.
مصطفى-مدبولي

هل تغلق الحكومة المطاعم الصينية لمواجهة فيروس «كورونا»؟

نفت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مُوضحةً أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.
طائرة- مصر -للطيران (2)

حقيقة إجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن

نفت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار الدولة السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية بهدف تعظيم مواردها، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم، لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية، مُوضحةً أن السائح لديه حرية الاختيار بين مختلف الشركات السياحية, وكذلك اختيار العروض والبرامج المتوفرة بكل شركة بما تشمله تلك البرامج من وسائل التنقل بين مختلف المقاصد السياحية داخل مصر، سواء البري أو الجوي أو البحري.
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طقس-معتدل

الأرصاد: الطقس مستقر ويسمح بممارسة الأنشطة اليومية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة -1 في مدينتي نخل وكاترين، موضحا، أن هاتين المدينتين لهما طبيعة مناخية مختلفة عن باقي مدن مصر بأكملها. وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «ten»، صباح اليوم الإثنين، أن الطقس الآن مستقر ويسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية المختلفة، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليلا أمر طبيعي، حيث أننا مازلنا في شهر يناير وهو أبرد شهور العام.
طقس-معتدل

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحرى، والقاهرة، حتى شمال الصعيد. فيما يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، بينما تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
طقس-معتدل

الأرصاد: طقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الإثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحرى، والقاهرة، حتى شمال الصعيد. فيما يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، بينما تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربي، بحسب توقعات خبراء الهيئة.
طقس

انخفاض سانت كاترين للصفر.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.
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