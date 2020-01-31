هل تغلق الحكومة المطاعم الصينية لمواجهة فيروس «كورونا»؟

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

مدبولي

نفت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مُوضحةً أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع أنه في إطار حرص الوزارة على التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية، يتم شن حملات رقابة دورية على المطاعم والفنادق والمحال التي تقدم الأطعمة والمشروبات للمواطنين، كما يتم سحب عينات متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة، للتأكد