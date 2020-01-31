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هل تغلق الحكومة المطاعم الصينية لمواجهة فيروس «كورونا»؟

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
مدبولي
مدبولي
نفت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مُوضحةً أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وتابع أنه في إطار حرص الوزارة على التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية، يتم شن حملات رقابة دورية على المطاعم والفنادق والمحال التي تقدم الأطعمة والمشروبات للمواطنين، كما يتم سحب عينات متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة، للتأكد
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مترو الأنفاق

«القومية للأنفاق»: 70 مليار جنيه لتمويل مترو الهرم

قالت الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك 6 شركات مقاولات يابانية ومصرية تتفاوض معها الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم بطول 18.8 كم، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 70 مليار جنيه سيمول الجانب اليابانى منها مبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا). وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم توقيع اتفاقية مع تحالف يضم شركات ميتسوبيشي اليابانية وأوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة وورشة الصيانة الخاصة بالقطارات التى ستعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعد تنفيذها بقيمة حوالى 12.5 مليار جنيه، كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ.
السيول-تضرب-الشرقية (4)

1.6 مليار جنيه لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تستهدف انشاء مشروعات للحماية والاستفادة من مياه السيول حتى عام 2022 بقيمة 1.6 مليار جنيه. وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة شهدت طفرة في مشروعات الحماية من أخطار السيول منذ عام 2014 وحتى عام 2019، جرى خلالها إنشاء 23 سد بينهم 11 بمدينة نويبع، و229 بحيرة بينهم 218 بمدينة سانت كاترين، و3 خزانات بسانت كاترين، و3 حواجز بينهم حاجز بمدينة نويبع، واثنين بمدينة طابا، و3 معابر ايرلندية، و5 قنوات بمدينة طابا.
رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.
طائرة- مصر -للطيران (2)

حقيقة إجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن

نفت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار الدولة السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية بهدف تعظيم مواردها، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم، لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية، مُوضحةً أن السائح لديه حرية الاختيار بين مختلف الشركات السياحية, وكذلك اختيار العروض والبرامج المتوفرة بكل شركة بما تشمله تلك البرامج من وسائل التنقل بين مختلف المقاصد السياحية داخل مصر، سواء البري أو الجوي أو البحري.
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رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الراغبين في العودة من الصين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك، إذ صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

الرئيس الصيني: كورونا ينتشر بسرعة.. والوضع خطير

قال الرئيس الصيني شي جن بينج، إن بلاده تواجه "وضعا خطيرا"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا القاتل، مؤكدا أنه يراقب الوضع عن كثب، وأنه طالب أعضاء الحكومة على جميع المستويات بوضع حياة وصحة الشعب على رأس الأولويات، جاء ذلك خلال جتماع عقده اليوم السبت، مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الحاكم، لإيجاد طريقة تضمن منع الفيروس من الانتشار والسيطرة عليه، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.

وقف بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية.. الحكومة ترد

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم التزام أي شركة من شركات التطوير العقاري بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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