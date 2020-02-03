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لو بتعاني من عسر الهضم.. تناول عصير القرع بالزنجبيل

لدى عصير القرع تأثير منعش على الجسم، ويساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، وخاصة أثناء فصل الصيف، إضافة إلى ذلك، يساعد على تهدئة المعدة والتقليل من حرارة الجسم.
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
عصير الزنجبيل بالقرع
عصير الزنجبيل بالقرع
نحرص دائمًا على تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم، وخاصة في وجبة الإفطار، لذا ينصح باستهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة، بجانب عصير طازج غني بالمعادن والفيتامينات الهامة، ولكن هل تعلم أن عصير القرع بالزنجبيل من أفضل الخيارات الصحية التي يجب إدراجها في الصباح؟ كلًا منهما غني بالمغذيات الهامة، ويعملان على التقليل من حرارة الجسم، والمساعدة في فقدان الوزن، إضافة إلى معالجة عسر الهضم، وضغط الدم المرتفع، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
يتيمز القرع بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كما أن له مذاق رائع، ومن الخضراوات الهامة التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي، لذا عليك بتغيير العادات المتبعة، فيحتوي القرع على معدلات عالية من الماء وفيتامين C والكالسيوم، ويساعد في الحفاظ على قلب صحي، والتقليل من مستويات الكوليسترول الضارة، يمكنك تناوله
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المرأة الحامل

سبانخ وسلمون| أطعمة تناوليها في الربع الأول من الحمل

تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة وخاصة في الشهور الأولى، للحفاظ على صحة الجنين، وتوفير حماية من التعرض للتشوهات، وبالتالي يجب تناول أطعمة مثل البقوليات (الفاصوليا وفول الصويا والحمص والعدس)، كما أن السبانخ والسلمون من الخيارات الصحية، و تلعب المنتجات واللحوم الحيوانية دور كبير في نمو الأجهزة العصبية، لاحتوائها على فيتامين B12 الذي يساعد في نمو النخاع، فتحتاج الحامل ما يقرب من 50 ميكروجرام يوميًا، نقلًا عن "boldsky".
قلق-وتوتر (2)

لو بتعاني من الإجهاد.. تناولي هذه الأطعمة

تزداد ضغوط الحياة كل يوم بشكل كبير، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، لا نستطيع التعايش بشكل جيد، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي يقل إنتاجنا، ويلاحقنا الإحباط دائمًا، ولكن توجد بعض الطرق البسيطة، التي تساعدك في التخلص من التوتر والإجهاد، وهي اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الضرورية التي يتطلبها الجسم، وتخفف من الشعور بالاكتئاب، على سبيل المثال الأفوكادو والألياف الغذائية وشاي الأعشاب، وذلك نقلًا عن "boldsky".
الشوكولاتة-الداكنة

الشوكولاتة البيضاء VS الداكنة.. اعرف الفرق والفوائد

يقول خبراء التغذية، إن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب، لكن جاءت بعض الدراسات الحديثة منادية بأهمية الشوكولاتة، خاصة الداكنة منها، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى التحكم في ضغط الدم، إذ يجب تناولها بكميات معتدلة، فالأطعمة الطبيعية تعد أكثر فاعلية بشكل كبير من الأدوية الكيميائية، بحسب ما ذكر موقع "timesofindia".. لكن هل تختلف الشوكولاتة الداكنة عن الشوكولاتة البيضاء؟
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صعود السلم

تقوي العضلات وتحسن وظائف الرئة.. للسلالم فوائد كثيرة

يحاول الأطباء وخبراء التغذية دائمًا البحث عن حلول سهلة، للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم صحي، لتجنب الإصابة بالأمراض، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وتناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات التي يتطلبها الجسم، بجانب الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما نصح به خبراء الصحة، الابتعاد عن استخدام الأسانسير، مع الالتزام بالصعود على السلالم، لتقوية العضلات والتخلص من الدهون، وذلك نقلا عن "boldsky".
تناول البروتينات

دراسة: الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى السرطان!

يحتاج الجسم إلى المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال البروتين من أكثر العناصر التي يتطلبها الجسم، حيث تعمل على تكوين إنزيمات الجسم وبناء الأنسجة بشكل صحي، كما أن تناقص معدلاتها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل الشعور الدائم بالتوتو، إضافة إلى ظهور مشكلات بالنمو والكبد، على الجانب الآخر، أثبتت الدراسات أن الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى الإصابة بأشكال متنوعة للسرطان، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
استخدام-الاطفال للهواتف-الذكية (1)

استخدام الهواتف ليلُا يؤدي إلى الاكتئاب وسرطان الثدي

مازالت الأبحاث والدراسات تحذر من استخدم أجهزة الموبايل والتابلت لساعات طولة، وخاصة بالنسبة للأطفال، لأنها تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استخدم الموبايل في المساء، يزيد من التعرض لتلف العينين، وزيادة الشعور بالاكتئاب، مع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، لذا لابد من استبدال هذه العادة السيئة بقراءة كتاب مفيد، أو الاستماع إلى برنامج إذاعي، من أجل التعزيز من المهارات وصحة الذاكرة على المدى البعيد، نقلًا عن موقع "boldsky".
عسل-النحل

تناول الماء الدافئ مع العسل يحسن من الدورة الدموية

العسل من أكثر المكونات الصحية التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، كما يستخدم كعلاج طبيعي للبشرة، حيث يعمل على مكافحة حب الشباب، لأنه يعمل كمطهر طبيعي، ويمنح البشرة الترطيب المرجو، إضافة إلى أنه يعالج جفاف البشرة، وخاصة في ليالي الشتاء الباردة، وليس ذلك فقط بل يحمي من التجاعيد وخطوط الوجه، التي تظهر عند التقدم بالعمر، لذا هل يعتبر الماء بالعسل صحيا؟ بالفعل يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كالمساعدة في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
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