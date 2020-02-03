لو بتعاني من عسر الهضم.. تناول عصير القرع بالزنجبيل

لدى عصير القرع تأثير منعش على الجسم، ويساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، وخاصة أثناء فصل الصيف، إضافة إلى ذلك، يساعد على تهدئة المعدة والتقليل من حرارة الجسم.
نحرص دائمًا على تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم، وخاصة في وجبة الإفطار، لذا ينصح باستهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة، بجانب عصير طازج غني بالمعادن والفيتامينات الهامة، ولكن هل تعلم أن عصير القرع بالزنجبيل من أفضل الخيارات الصحية التي يجب إدراجها في الصباح؟ كلًا منهما غني بالمغذيات الهامة، ويعملان على التقليل من حرارة الجسم، والمساعدة في فقدان الوزن، إضافة إلى معالجة عسر الهضم، وضغط الدم المرتفع، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
يتيمز القرع بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كما أن له مذاق رائع، ومن الخضراوات الهامة التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي، لذا عليك بتغيير العادات المتبعة، فيحتوي القرع على معدلات عالية من الماء وفيتامين C والكالسيوم، ويساعد في الحفاظ على قلب صحي، والتقليل من مستويات الكوليسترول الضارة، يمكنك تناوله
يتيمز القرع بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كما أن له مذاق رائع، ومن الخضراوات الهامة التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي، لذا عليك بتغيير العادات المتبعة، فيحتوي القرع على معدلات عالية من الماء وفيتامين C والكالسيوم، ويساعد في الحفاظ على قلب صحي، والتقليل من مستويات الكوليسترول الضارة، يمكنك تناوله بعدة طرق، على سبيل المثال عصير طازج أو مطبوخ، فوضحت العديد من الدراسات أن عصير القرع خيار مثالي لمرضى السكري، حيث يساعد في استقرار مستويات السكر والحفاظ على ضغط الدم بشكل صحي.
عند خلط الزنجبيل بعصير القرع، ستحصل على قيمة غذائية عالية، حيث يساعد في علاج الغثيان والالتهابات، التي تزيد من حدة نزلات البرد والانفلونزا، كما أن الزنجبيل يعتبر من الأعشاب التي تستخدم كدواء منزلي، وبناء على ذلك، هذا المزيج يعتبر عصير صحي، وله العديد من الآثار الإيجابية على الصحة، وما يلي بعض منها:
1-التقليل من حرارة الجسم
لدى عصير القرع تأثير منعش على الجسم، ويساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، وخاصة أثناء فصل الصيف، إضافة إلى ذلك، يساعد على تهدئة المعدة والتقليل من حرارة الجسم، وإضافة الزنجبيل على الخليط، يزيد من الشعور بالانتعاش، يحتوي أيضًا على مواد كيميائية تحفز من إنتاج الهرمونات مثل الاستروجين والبروجستيرون، وكلًا منهما يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية، مما يزيد من الشعور بالراحة.
"الزبادي".. من طعام صحي إلى ماسك سحري لمشكلات البشرة
2-معالجة عسر الهضم
حل سريع ومثالي لمشكلات المعدة التي تواجهك باستمرار، فهذا المزيج الرائع يشعرك بالراحة، فالألياف الغذائية والماء التي توجد بعصير القرع، والأنزيمات بالزنجبيل، جميعها تساعد في إبطال مفعول الأحماض، لمعالجة عسر الهضم.
3-المساعدة في فقدان الوزن
تناول كوب من عصير القرع بالزنجبيل في الصباح، يساعد في فقدان الدهون غير الصحية، لأن مضادات الأكسدة وفيتامين K في العصير، تعزز بشكل كبير من عملية الأيض، كما أنه منخفض من حيث السعرات الحرارية.
«قشر البرتقال».. ماسك يحمي البشرة من علامات الشيخوخة
4-ضبط ضغط الدم المرتفع
يحتوي الخليط على معدلات عالية من البوتاسيوم، تساعد في التقليل من ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي.
5-التعامل مع الإمساك
هذا المشروب المنزلي غني بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، تساعد في تليين الأمعاء، كما تساعد في التخلص من النفايات الموجودة بالجسم، وبالتالي يعالج الإمساك بشكل كبير، إضافة إلى ذلك، يساعد الزنجبيل في إدارة عملية الهضم.
6-معالجة التهابات الكبد
يتميز الزنجبيل وعصير القرع بخصائص مضادة للالتهابات، لديها تأثير إيجابي على التهابات الكبد، لذا تناول كوب من عصير القرع بالزنجبيل، يساعد في التقليل من الالتهابات، ويرجع ذلك إلى وجود معدلات عالية من المواد الكيميائية النباتية بهذا المزيج.
تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك
ما سبق مجموعة من الفوائد المتعددة لتناول عصير القرع بالزنجبيل في الصباح، لذا عليك باستهلاكه بانتظام للحفاظ على صحة الجسم، والتخلص من التهابات الكبد.