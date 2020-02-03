لو بتعاني من عسر الهضم.. تناول عصير القرع بالزنجبيل

لدى عصير القرع تأثير منعش على الجسم، ويساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، وخاصة أثناء فصل الصيف، إضافة إلى ذلك، يساعد على تهدئة المعدة والتقليل من حرارة الجسم.

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

عصير الزنجبيل بالقرع

نحرص دائمًا على تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم، وخاصة في وجبة الإفطار، لذا ينصح باستهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة، بجانب عصير طازج غني بالمعادن والفيتامينات الهامة، ولكن هل تعلم أن عصير القرع بالزنجبيل من أفضل الخيارات الصحية التي يجب إدراجها في الصباح؟ كلًا منهما غني بالمغذيات الهامة، ويعملان على التقليل من حرارة الجسم، والمساعدة في فقدان الوزن، إضافة إلى معالجة عسر الهضم، وضغط الدم المرتفع، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".

يتيمز القرع بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كما أن له مذاق رائع، ومن الخضراوات الهامة التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي، لذا عليك بتغيير العادات المتبعة، فيحتوي القرع على معدلات عالية من الماء وفيتامين C والكالسيوم، ويساعد في الحفاظ على قلب صحي، والتقليل من مستويات الكوليسترول الضارة، يمكنك تناوله