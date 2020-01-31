جريمة

دورة تدريبية لقادة وحدات بعثات حفظ السلام

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية دورة تدريبية خلال الفترة من (19-2 يناير 2020) لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومى للقوات الخاصة بمشاركة 48 كادرت أمميا من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطى لمنظمة الأمم المتحدة. وتعد الوحدات المشاركة فى الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التى يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عالى من التدريب والكفاءة قادرة على العمل فى بيئة عالية المخاطر.
يأتى ذلك فى إطار الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية فى مجال عمليات حفظ السلام والنجاحات التى تتحقق عبر المشاركات المتميزة فى البعثات الأممية والتى حازت على ثقة كافة الدول المساهمة فى بعثات حفظ السلام وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولي، واستمراراً للنجاحات التى حققتها وزارة الداخلية عبر مشاركاتها
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الانتحار-شنقا

صنعت مشنقتها.. المشهد الأخير في حياة الصحفية الشابة

صنعت مشنقتها ولا توجد شبهة جنائية، تلخص هذه الكلمات ما توصلت إليه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة في واقعة العثور على الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادي، أمس الخميس، وأشارت التحريات إلى أن الصحفية الشابة أجرت مكالمات مع أقاربها وزملائها قبل الانتحار، وتركت هاتفها ومتعلقاتها الشخصية بجوارها -حيث عثر عليها- لافتة إلى أنه من المرجح تخلصها من حياتها قبل اكتشاف الواقعة بنحو 6 ساعات تقريبا.
جثة (3)

سر العثور على جثث 5 عمال داخل شقة بأكتوبر

لقي 5 عمال مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، إذ كشفت التحريات والمعاينة التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن العمال الخمسة عمدوا إلى إشعال النار في كمية من الحطب بغرض التدفئة نظرا لانخفاض درجة الحرارة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة ضم 23 دولة أفريقية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وكان فى استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وحِرصه البالغ على الاهتمام بتلك الزيارة فى كافة فعالياتها وتأكيد سُبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة.
اكاديمية-الشرطة

طلبة الكلية البحرية فى ضيافة أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من طلبة الكلية البحرية برئاسة مدير الكلية، وذلك فى إطار تأكيد التعاون والتلاحم بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكليات العسكريةـ إذ كان في استقبالهم رئيس وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف وزيادة الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة بين طلبة الكلية البحرية وكلية الشرطة فى مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف باعتبارهم قوة واحدة ومتماسكة فى مواجهة التحديات والمخاطر.
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توك-توك

الشطة سلاح عاطل لسرقة «التكاتك» بشوارع العاصمة

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما المتعلقة بجرائم السرقة، الأمر الذي تحقق أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، قرر أنه حال سيره بالمركبة قيادته، استوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ.
وزارة-الداخلية

تعرف على هدية الشرطة للمصريين في عيدها الـ68

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
«التحرير» ترافق الداخلية خلال حملة أمنيه بكرداسة-1

ضبط خلية إرهابية قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 25 يناير

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين فى مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربة بتركيا، وكان من بين العناصر المضبوطة بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، التى تم خلالها إطلاق الرصاص على ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، مما أسفر عن استشهاد 3 خفراء من بينهم خفير خصوصى.
اكاديمية-الشرطة

طلبة كليات الحقوق يقضون يوم معايشة بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، قضوا خلاله يوماً دراسياً مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجى كليات الحقوق، وحرص رئيس وقيادات الأكاديمية على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم واهتمام ودعم سيادته البالغ لتلك المبادرات لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية وتحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى للأكاديمية.
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