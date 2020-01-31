طلبة الكلية البحرية فى ضيافة أكاديمية الشرطة

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م

أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من طلبة الكلية البحرية برئاسة مدير الكلية، وذلك فى إطار تأكيد التعاون والتلاحم بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكليات العسكريةـ إذ كان في استقبالهم رئيس وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف وزيادة الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة بين طلبة الكلية البحرية وكلية الشرطة فى مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف باعتبارهم قوة واحدة ومتماسكة فى مواجهة التحديات والمخاطر.

كما أعرب رئيس الأكاديمية عن سعادته بالزيارة التى تؤكد روح التآخى والود ومتانة جسور الترابط والتعاون بين الكلية البحرية وأكاديمية الشرطة ومدى عمق المردود الإيجابى وأثره فى المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية.شاهد الزائرون فيلماً تسجيلياً عن أنشطة كيانات الأكاديمية داخل

كما أعرب رئيس الأكاديمية عن سعادته بالزيارة التى تؤكد روح التآخى والود ومتانة جسور الترابط والتعاون بين الكلية البحرية وأكاديمية الشرطة ومدى عمق المردود الإيجابى وأثره فى المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية.



شاهد الزائرون فيلماً تسجيلياً عن أنشطة كيانات الأكاديمية داخل أحد مدرجات الطلبة ثم جولة داخل الأكاديمية شملت أهم الأنشطة والإنشاءات التدريبية والتعليمية إضافةً إلى ميادين الرماية وعروضاً للطلبة فى فنون الرماية ومهارات فك وتركيب الأسلحة والقوى البدنية والقرية التكتيكية وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة وعروضاً لكتائب الخيالة وأخرى لكلاب الأمن والحراسة.



