أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م

وزير الداخلية

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة ضم 23 دولة أفريقية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وكان فى استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وحِرصه البالغ على الاهتمام بتلك الزيارة فى كافة فعالياتها وتأكيد سُبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة.

تضمن برنامج الزيارة فقرات متنوعة شملت مركز بحوث الشرطة والاطلاع على إمكانياته التدريبية والتعليمية، والتعرف على دوره الحيوى فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية الأفريقية، ثم مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة، فضلاً عن قيامهم بجولة داخل الأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية وعروض للطلبة

تضمن برنامج الزيارة فقرات متنوعة شملت مركز بحوث الشرطة والاطلاع على إمكانياته التدريبية والتعليمية، والتعرف على دوره الحيوى فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية الأفريقية، ثم مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة، فضلاً عن قيامهم بجولة داخل الأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية وعروض للطلبة فى الرماية والأسلحة والقوة البدنية بالإضافة إلى عروض كتائب الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.



وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم البالغ بالدور المصرى الرائد فى مجال التدريب الأمني، وحرص الدول المصرية على نقل تلك الخبرات المتميزة إلى كافة الجهات المعنية بدول القارة الأفريقية.









