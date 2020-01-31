«القومية للأنفاق»: 70 مليار جنيه لتمويل مترو الهرم

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

مترو الأنفاق

قالت الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك 6 شركات مقاولات يابانية ومصرية تتفاوض معها الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم بطول 18.8 كم، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 70 مليار جنيه سيمول الجانب اليابانى منها مبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا). وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم توقيع اتفاقية مع تحالف يضم شركات ميتسوبيشي اليابانية وأوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة وورشة الصيانة الخاصة بالقطارات التى ستعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعد تنفيذها بقيمة حوالى 12.5 مليار جنيه، كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم الأعمال المدنية إلى جزئين الشرقى بطول 5.1كم وستتولى تنفيذه شركة "تايسى كوربوريشين اليابانية بالاشتراك مع شركة أوراسكوم، والغربى بطول 13.7 كم وسيتولى تنفيذه 4 شركات مصرية وطنية.وتمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى