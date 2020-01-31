سر العثور على جثث 5 عمال داخل شقة بأكتوبر

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م

جثة

لقي 5 عمال مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، إذ كشفت التحريات والمعاينة التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن العمال الخمسة عمدوا إلى إشعال النار في كمية من الحطب بغرض التدفئة نظرا لانخفاض درجة الحرارة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثامين 5 أشخاص داخل شقة بمنطقة دهشور.انتقلت قوة من قطاع أكتوبر ترافقها فرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء هاني سعيد.عُثر