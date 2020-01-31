جريمة

سر العثور على جثث 5 عمال داخل شقة بأكتوبر

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م
جثة
جثة
لقي 5 عمال مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، إذ كشفت التحريات والمعاينة التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن العمال الخمسة عمدوا إلى إشعال النار في كمية من الحطب بغرض التدفئة نظرا لانخفاض درجة الحرارة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثامين 5 أشخاص داخل شقة بمنطقة دهشور.انتقلت قوة من قطاع أكتوبر ترافقها فرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء هاني سعيد.عُثر
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الانتحار-شنقا

صنعت مشنقتها.. المشهد الأخير في حياة الصحفية الشابة

صنعت مشنقتها ولا توجد شبهة جنائية، تلخص هذه الكلمات ما توصلت إليه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة في واقعة العثور على الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادي، أمس الخميس، وأشارت التحريات إلى أن الصحفية الشابة أجرت مكالمات مع أقاربها وزملائها قبل الانتحار، وتركت هاتفها ومتعلقاتها الشخصية بجوارها -حيث عثر عليها- لافتة إلى أنه من المرجح تخلصها من حياتها قبل اكتشاف الواقعة بنحو 6 ساعات تقريبا.
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أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة ضم 23 دولة أفريقية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وكان فى استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وحِرصه البالغ على الاهتمام بتلك الزيارة فى كافة فعالياتها وتأكيد سُبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة.
اكاديمية-الشرطة

طلبة الكلية البحرية فى ضيافة أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من طلبة الكلية البحرية برئاسة مدير الكلية، وذلك فى إطار تأكيد التعاون والتلاحم بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكليات العسكريةـ إذ كان في استقبالهم رئيس وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف وزيادة الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة بين طلبة الكلية البحرية وكلية الشرطة فى مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف باعتبارهم قوة واحدة ومتماسكة فى مواجهة التحديات والمخاطر.
وزارة-الداخلية

دورة تدريبية لقادة وحدات بعثات حفظ السلام

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية دورة تدريبية خلال الفترة من (19-2 يناير 2020) لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومى للقوات الخاصة بمشاركة 48 كادرت أمميا من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطى لمنظمة الأمم المتحدة. وتعد الوحدات المشاركة فى الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التى يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عالى من التدريب والكفاءة قادرة على العمل فى بيئة عالية المخاطر.
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مصرع الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في حادث مروع بالدائري

لقي رجل الأعمال خالد بشارة مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم. قوة أمنية ترافقها سيارات الإغاثة المنتشرة عبر الطريق انتقلوا إلى محل الحادث.
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السائق الخائن كلمة السر في سرقة خزينة شركة بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى والإنشاءات باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ 500 ألف جنيه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة سائق طرف المُبلغ وعاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وصاحب مقهى، يقيمون بمحافظة الغربية.
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«قتلوا جوزي».. استغاثة سيدة تكشف جريمة «دائري الهرم»

"إلحقني يا بيه.. قتلوا جوزي" بهذه الكلمات تبلغ للعقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (عامل، وزوجة شقيقه) وقدما تقرير طبى من إحدى المستشفيات يفيد وصول (شقيق الأول وزوج الثانية - عاطل - له معلومات جنائية مسجلة) للمستشفى (مُصاب برش خرطوش بالساق والبطن وتوفى متأثراً بإصابته) وما قرراه أن المجنى عليه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته (عاطل - مُقيم بفيصل) خلال مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات كائنة أسفل الدائرى بمنطقة المطبعة وهرب.
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انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
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