جريمة

صنعت مشنقتها.. المشهد الأخير في حياة الصحفية الشابة

٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م
انتحار - تعبيرية
انتحار - تعبيرية
صنعت مشنقتها ولا توجد شبهة جنائية، تلخص هذه الكلمات ما توصلت إليه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة في واقعة العثور على الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادي، أمس الخميس، وأشارت التحريات إلى أن الصحفية الشابة أجرت مكالمات مع أقاربها وزملائها قبل الانتحار، وتركت هاتفها ومتعلقاتها الشخصية بجوارها -حيث عثر عليها- لافتة إلى أنه من المرجح تخلصها من حياتها قبل اكتشاف الواقعة بنحو 6 ساعات تقريبا.
معاينة الشقة أثبتت عدم وجود آثار كسر في الباب أو النوافذ، وأكدت التحريات والمعاينة أنه لا توجد شبهة جنائية، مرجحة إقدامها على الانتحار بسبب مرورها بأزمة نفسية، إذ عثر على أدوية اكتئاب داخل الشقة.البداية تعود إلى تلقي المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بلاغ من الأهالي يفيد بوجود جثة رحاب بدر
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«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
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سيارة مسرعة وأخرى معطلة سبب حادث صحراوي الإسكندرية.. وقرار من النيابة

أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة العامرية ثان، بغرب الإسكندرية، قرار بالتصريح بدفن جثامين المتوفيين الثلاثة جراء حادث الكيلو 48 على الطريق الصحراوي «القاهرة – الإسكندرية»، بينهم صحفية بجريدة أخبار العالم، وصحفي آخر مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بشرق الإسكندرية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداها كانت تستقلها الصحفية الشابة زكية هدايا، بالإضافة إلى سؤال المصابين عن الحادث إذا سمحت حالتهم ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد اجراء المعاينة.
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نقابة الصحفيين تكشف أسباب حادث صحراوي الإسكندرية

قال رزق الطرابيشي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إنه تم التواصل مع ذوي الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وجاري إنهاء اجراءات الدفن والتواصل مع النقابة العامة، مؤكدا أن الوفيات نتيجة حادث مروري، موضحًا أن الحادث أسفر عن وفاة صحفية شابة بجريدة أخبار العالم عضو نقابة صحفيين وصحفي تحت التمرين فقط. ولقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.
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التفاصيل الكاملة لوفاة صحفيين في حادث صحراوي الإسكندرية

لقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، فيما تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لبدء اجراءات الدفن ونقل المصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج اللازم. كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين ومصابين بسبب الحادث.
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سر العثور على جثث 5 عمال داخل شقة بأكتوبر

لقي 5 عمال مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، إذ كشفت التحريات والمعاينة التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن العمال الخمسة عمدوا إلى إشعال النار في كمية من الحطب بغرض التدفئة نظرا لانخفاض درجة الحرارة.
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مصرع الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في حادث مروع بالدائري

لقي رجل الأعمال خالد بشارة مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم. قوة أمنية ترافقها سيارات الإغاثة المنتشرة عبر الطريق انتقلوا إلى محل الحادث.
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«نجدة القاهرة» تستجيب لاستغاثة مُسنة مريضة

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بشكل فوري لالتماس مواطنة بالقاهرة لنقلها لأحد المراكز الطبية نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
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قفز 14 دورا.. انتحار طالب بعد رفض والده زواجه من حبيبته

"قررت التخلص من حياتي.. فلم يعد لها قيمة بعد أن فقدت حلم الارتباط بحبيبتى"، مع هذه الكلمات اليائسة، قرر الطالب "ف. و. س. ع."، فى العقد الثالث من عمره، إنهاء حياته بعد إصابته بحالة نفسية سيئة نتيجة رفض والده الموافقة على زواجه قبل الانتهاء من إتمام دراسته الجامعية، ليسرع دون تفكير إلى الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع عشر بمقر مسكنه، في شارع الثلاثين المتفرع من شارع محمد انور السادات "45 سابقا" بمنطقة سيدي بشر قبلي شرق محافظة الإسكندرية، وخلال التحقيقات رفض والد الشاب المتوفي اتهام أحد بالتسبب فى وفاته.
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