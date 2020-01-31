توفيق عكاشة: الكتاب المقدس نص على صفقة القرن (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م

توفيق عكاشة_أرشيفية

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الكتاب المقدس نص على صفقة القرن بالفعل باستثناء القدس، فهناك فرق بين القدس وأورشليم، ومساحة القدس أكبر من أورشليم، وما حدث في القدس موجود بالكتاب المقدس ولكن بنطاق ضيق، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي أخطأ حينما وصف صفقة القرن بالكامل، بأنها ما نص عليها الكتاب المقدس، موضحًا أن القصة ليست صراع على أرض وإنما صراع بين الأديان.

وأضاف «عكاشة»، خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم»، المذاع عبر «فضائية الحياة»، قائلًا: «إن الصراع الموجود حاليًا بين الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام يشبه صراع إخوة يوسف، الذين كانوا يحاولوا التقرب لأبيهم، فكل ديانة تريد أن تثبت أنهم الأقرب لله».وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: