رياضة

كلوب عن صلاح: لم نحسم أمره من المشاركة في الأولبيماد

تحرير:محمد جمال ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٣ م
محمد صلاح ويورجن كلوب
محمد صلاح ويورجن كلوب
علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، كما أضاف أن الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح عن صفوف ليفربول لن يكون بالأمر الجيد إطلاقًا . وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".
وأكمل عن مشاركة صلاح: "لم يتخذ أي من الطرفين قرارا حتى الآن، كنت أتمنى لو كان بإمكاننا تشكيل فريق كامل بالجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن هذا غير ممكن لأسباب عديدة". وأختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا: "الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب أحد لاعبينا لن يكون رائعا، لم نتخذ قرارا بعد". وتأهل
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