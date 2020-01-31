كلوب عن صلاح: لم نحسم أمره من المشاركة في الأولبيماد
تحرير:محمد جمال
٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٣ م
محمد صلاح ويورجن كلوب
علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، كما أضاف أن الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح عن صفوف ليفربول لن يكون بالأمر الجيد إطلاقًا .
وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".
وأكمل عن مشاركة صلاح: "لم يتخذ أي من الطرفين قرارا حتى الآن، كنت أتمنى لو كان بإمكاننا تشكيل فريق كامل بالجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن هذا غير ممكن لأسباب عديدة".
وأختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا: "الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب أحد لاعبينا لن يكون رائعا، لم نتخذ قرارا بعد".
وتأهل
وأكمل عن مشاركة صلاح: "لم يتخذ أي من الطرفين قرارا حتى الآن، كنت أتمنى لو كان بإمكاننا تشكيل فريق كامل بالجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن هذا غير ممكن لأسباب عديدة".
وأختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا: "الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب أحد لاعبينا لن يكون رائعا، لم نتخذ قرارا بعد".
وتأهل المنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب إلى أولمبياد طوكيو، وأصبح من حق الفريق استدعاء 3 لاعبين فوق السن الأولمبي خلال منافسات كرة القدم، التي ستقام في الصيف المقبل.
ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره ساوثهامبتون بالجولة الـ25 من عمر البريميرليج، ويتربع الريدز على عرش صدارة الدوري منفردًا حيث يملك 70 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه .