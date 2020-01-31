«الأقصى أرض المجد».. احتجاجات في الأردن تنديدًا بصفقة القرن

تحرير:وكالات ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م

المسجد الأقصى_أرشيفية

خرجت تظاهرات في العاصمة الأردنية عمان اليوم، تنديدا ورفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ«صفقة القرن»، إذ انطلقت اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط البلاد في عمان، حيث ردد المتظاهرون هتافات تؤكد على وحدة الأردن وفلسطين وشعبيهما، وأن الأردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين. وأكد المحتجون على ثبات الموقف الأردني الرافض للصفقة، قائلين: «إن الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط، وأردن أردن أرض الحشد، أقصى أقصى أرض المجد، وجدودي قالوا بالأمثال وطنك بده رجال والرجال بتهد جبال.

وأحرق مشاركون في المسيرة العلم الإسرائيلي تنديدا بسياسات واعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لروسيا اليوم.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، في وقت سابق عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».ونشر ترمب، على حسابه «تويتر»، خارطة للحدود