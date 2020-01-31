«ردًا على قذائف الهاون».. الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

تحرير:وكالات ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م

قصف غزة_أرشيفية

أطلقت دبابة إسرائيلية، اليوم الجمعة، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: «قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم». ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي «أشكول» فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن ثلاث قذائف هاون أطلقت من القطاع، وأن القبة الحديدية اعترضت واحدة منها على الأقل، فيما سقطت الأخريان في منطقة مفتوحة.وشن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات على أحد مواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع، اعترضت منظومة "القبة