«بينهم شقيقين».. تفاصيل وفاة 5 عمال في 6 أكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م

سيارة اسعاف - أرشيفية

رحلة من سوهاج إلى الجيزة بحثا عن لقمة العيش، إلا أن الرحلة إنتهت سريعا وكتبت للعمال الخمسة نهاية مأسوية، إذ لقي مصرعهم إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية بعقار تحت الإنشاء في منطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بالعثور على جثامين 5 أشخاص داخل شقة بمنطقة دهشور.

التحقيقات الاولية كشفت، أن العمال اعتادوا المبيت بغرفة محكمة الغلق، ويوم الحادث قاموا بإشعال نيران للتدفئة بالغرفة وخلدوا إلى النوم، وبعد ساعات امتصت النيران كل الأكسجين، وأصيبوا جميعا بالإختناق. المعاينة الأولية لمفتش الصحة بينت، أن الوفاة سببها إسفكسيا الإختناق بدون أي إصابات ظاهرية أخرى، وأنه لا