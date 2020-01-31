رفضًا لصفقة القرن.. إصابة 48 فلسطينيًا في احتجاجات بالضفة الغربية

تحرير:وكالات ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م

أصيب 48 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بخطة السلام الأمريكية الجديدة، وفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني. كان مئات الفلسطينيين خرجوا في تظاهرات في مناطق متفرقة في الضفة احتجاجا على الخطة التي أعلنها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل يومين. وقالت مصادر، إن عشرات شبان في قرية بلعين غربي المدينة رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، فيما اندلعت مواجهات في بلدتي كفر قدوم وبيتا شمالي الضفة الغربية وأخرى عند مدخل مخيم العروب جنوبي الضفة الغربية.

وأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما تم اعتقاله، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع القوات الإسرائيلية، لمسيرة سلمية عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، وفقًا للعربية.وأطلقت دبابة إسرائيلية، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه