رياضة

سيميوني: سعيد بعودة كارسكوا.. وقد يشارك في الديربي

تحرير:محمد جمال ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م
سيميوني
سيميوني
أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتليتكو مدريد، عن سعادته بعودة البلجيكي يانيك كاراسكو، خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالية. وكان أعلنت إدارة الروخي بلانكوس، اليوم الجمعة، عن عودة النجم البلجيكي إلى ملعب واندا ميرتو بوليتانو، قادمُا من صفوف داليان يفانج الصيني على سبيل الإعارة . وحول مدى استعداد اللاعب الذي انضم لصفوف الفريق بالفعل لخوض مواجهة الديربي، غدًا السبت، أمام ريال مدريد، قال: "بالتأكيد سيكون معنا غدا، إذا كان هناك دور له، لقد طلبت منه أن يتحلى بنفس الالتزام الذي تحدثنا عنه في الاتصالات الهاتفية عدة مرات قبل المجيء إلى هنا".
وأكمل سيميوني خلال تصريحاته: "لقد أعجبت كثيرا برغبته في المجئ، حين يكون لديك لاعبين لديهم الرغبة في المجيء لأتلتيكو مدريد، فهي خطوة مهمة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك". واختتم سيميوني: "رغبة الناس في التواجد هنا تعطي تفاؤل والتزام، من دون الحديث عن الموهبة وكرة القدم التي يمكن أن يقدمها لنا كارسكو في مواضع
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