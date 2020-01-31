سيميوني: سعيد بعودة كارسكوا.. وقد يشارك في الديربي

تحرير:محمد جمال ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م

سيميوني

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتليتكو مدريد، عن سعادته بعودة البلجيكي يانيك كاراسكو، خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالية. وكان أعلنت إدارة الروخي بلانكوس، اليوم الجمعة، عن عودة النجم البلجيكي إلى ملعب واندا ميرتو بوليتانو، قادمُا من صفوف داليان يفانج الصيني على سبيل الإعارة . وحول مدى استعداد اللاعب الذي انضم لصفوف الفريق بالفعل لخوض مواجهة الديربي، غدًا السبت، أمام ريال مدريد، قال: "بالتأكيد سيكون معنا غدا، إذا كان هناك دور له، لقد طلبت منه أن يتحلى بنفس الالتزام الذي تحدثنا عنه في الاتصالات الهاتفية عدة مرات قبل المجيء إلى هنا".

وأكمل سيميوني خلال تصريحاته: "لقد أعجبت كثيرا برغبته في المجئ، حين يكون لديك لاعبين لديهم الرغبة في المجيء لأتلتيكو مدريد، فهي خطوة مهمة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك". واختتم سيميوني: "رغبة الناس في التواجد هنا تعطي تفاؤل والتزام، من دون الحديث عن الموهبة وكرة القدم التي يمكن أن يقدمها لنا كارسكو في مواضع

وأكمل سيميوني خلال تصريحاته: "لقد أعجبت كثيرا برغبته في المجئ، حين يكون لديك لاعبين لديهم الرغبة في المجيء لأتلتيكو مدريد، فهي خطوة مهمة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك".



واختتم سيميوني: "رغبة الناس في التواجد هنا تعطي تفاؤل والتزام، من دون الحديث عن الموهبة وكرة القدم التي يمكن أن يقدمها لنا كارسكو في مواضع مختلفة يشغلها بالهجوم حين يكون معنا".



ولعب كاراسكو للفريق المدريديدي من صيف 2015 حتى فبراير 2018 وشارك معه في 124 مباراة وأحرز خلال تلك الفتنرة 23 هدف.



ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتليتكو غدَا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، بالجولة الـ22 من الدوري الإسباني .





