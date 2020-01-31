رياضة

عقوبات على تونس بعد الاعتداء على منتخب مصر لليد

تحرير:محمد جمال ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م
منتخب اليد
منتخب اليد
أصدر الاتحاد الافريقي لكرة اليد عقوبات على الإتحاد التونسي جاء أبرزها الحرمان من تنظيم أي بطولة أفريقيا لمدة 4 سنوات، على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في نهائي أمم أفريقيا بين تونس ومصر. وناقش الإتحاد الأفريقي الأحداث التي حدثت في نهائي المسابقة، ومنها اعتداء أحد المشجعين على لاعب المنتخب المصري عمر الوكيل، بالإضافة إلى قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات الفارغة على لاعبي مصر. وبذلك فإن النجم الساحلي معرض لسحب تنظيم بطولة أفريقيا للأندية البطلة منه بعد هذا القرار، حيث كان من المقرر إستضافته للبطولة الأفريقية في أكتوبر المقبل.
وجاءت قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على النحو التالي.. 1- توقيع غرامة مالية على الاتحاد التونسي لكرة اليد بـ 15 ألف يورو. 2- حرمان الاتحاد التونسي لكرة اليد من تنظيم أي بطولات افريقيا على صعيد المنتخبات والأندية لمدة 4 سنوات. وتأهل منتخب اليد المصري الى أولمبياد طوكيو بالحصول على بطولة كأس الأمم
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سيميوني: سعيد بعودة كارسكوا.. وقد يشارك في الديربي

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتليتكو مدريد، عن سعادته بعودة البلجيكي يانيك كاراسكو، خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالية. وكان أعلنت إدارة الروخي بلانكوس، اليوم الجمعة، عن عودة النجم البلجيكي إلى ملعب واندا ميرتو بوليتانو، قادمُا من صفوف داليان يفانج الصيني على سبيل الإعارة . وحول مدى استعداد اللاعب الذي انضم لصفوف الفريق بالفعل لخوض مواجهة الديربي، غدًا السبت، أمام ريال مدريد، قال: "بالتأكيد سيكون معنا غدا، إذا كان هناك دور له، لقد طلبت منه أن يتحلى بنفس الالتزام الذي تحدثنا عنه في الاتصالات الهاتفية عدة مرات قبل المجيء إلى هنا".
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كلوب عن صلاح: لم نحسم أمره من المشاركة في الأولبيماد

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، كما أضاف أن الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح عن صفوف ليفربول لن يكون بالأمر الجيد إطلاقًا . وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".
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أسامة خليل: الإعلام «فرعن» الأهلي.. ومبادئ الأحمر «تفصيل» مع الخطيب

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن مبادئ النادي الأهلي أصبحت مختلفة عن الفترات السابقة، مشيرً إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب أصبح يتأثر بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما أفاد خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس.
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حلم طوكيو.. يد مصر تهزم الجزائر وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا

تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في تونس، بعد فوزه على نظيره الجزائري، بنتيجة (30 - 27)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة رادس، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليواصل الفراعنة مشوارهم نحو التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، إذ تتبقى خطوة واحدة لتحقيق الحلم، وهي مواجهة الفائز من تونس وأنجولا في المباراة النهائية، إذ يحتاج المنتخب إلى الفوز باللقب الإفريقي من أجل التأهل المباشر للأولمبياد، في حين يتأهل صاحبا المركز الثاني والثالث إلى تصفيات عالمية للحصول على بطاقة التأهل.
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منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس، بعد الفوز على منتخب أنجولا اليوم الأربعاء، بنتيجة 33-26، وتصدر منافسات المجموعة الأولى في دور الـ8 وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 15-12، وواصل المنتخب المصري تفوقه في الشوط الثاني واستطاع أن يحسم المباراة بنتيجة 33-26، كان المنتخب المصري قد أنهى منافسات ربع النهائي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل منتخب أنجولا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، لتصعد أيضًا إلى نصف النهائي.
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كيف هزم «صلاح» هاني أبوريدة ومحمد كامل؟

جسدت مقولة «شرُّ البَليَّة ما يُضحك»، مشهد صعود هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ورئيس اتحاد الكرة السابق، لاستلام جائزة مصر كأفضل اتحاد في قارة إفريقيا خلال 2019، بحفل الأفضل في إفريقيا الذي أقيم في منطقة سهل حشيش بالغردقة. وعلى الرغم من خروج الحفل بصورة جيدة، الا أن المجاملات كانت واضحة في بعض الاختيارات، مما آثار جدلا واسعا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها تتويج اتحاد الكرة، كما جاء صعود أبو ريدة رغم وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الجبلاية حاليًا، ليثير علامات الاستفهام.
يوري دجوركاييف

نجم فرنسا السابق: أنا مشهور لأنني لعبت كأس العالم

أكد يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق، أنه سعيد بتواجده في مصر بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة هم قادة العالم القادمين، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة. وقال دجوركاييف: "شرف لي أن أكون متواجدا في جامعة القاهرة أكبر جامعة في مصر، لم ترونا كنا نشعر بالضغط ونشعر بالرهبة أمامكم اليوم، والقادة القادمون للعالم هم طلاب الجامعة، إن كل ما تتعلمونه سيخدم العالم، ويجب أن تكون ما عليه، وأن تكون شخصك وعلى طبيعتك، قبل أو بعد كل مباراة أنت جزء من كل الأشخاص، المدربين وزملائك في الفريق".
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