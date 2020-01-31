عقوبات على تونس بعد الاعتداء على منتخب مصر لليد

تحرير:محمد جمال ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م

منتخب اليد

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة اليد عقوبات على الإتحاد التونسي جاء أبرزها الحرمان من تنظيم أي بطولة أفريقيا لمدة 4 سنوات، على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في نهائي أمم أفريقيا بين تونس ومصر. وناقش الإتحاد الأفريقي الأحداث التي حدثت في نهائي المسابقة، ومنها اعتداء أحد المشجعين على لاعب المنتخب المصري عمر الوكيل، بالإضافة إلى قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات الفارغة على لاعبي مصر. وبذلك فإن النجم الساحلي معرض لسحب تنظيم بطولة أفريقيا للأندية البطلة منه بعد هذا القرار، حيث كان من المقرر إستضافته للبطولة الأفريقية في أكتوبر المقبل.

وجاءت قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على النحو التالي.. 1- توقيع غرامة مالية على الاتحاد التونسي لكرة اليد بـ 15 ألف يورو. 2- حرمان الاتحاد التونسي لكرة اليد من تنظيم أي بطولات افريقيا على صعيد المنتخبات والأندية لمدة 4 سنوات. وتأهل منتخب اليد المصري الى أولمبياد طوكيو بالحصول على بطولة كأس الأمم