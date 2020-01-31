«بعد كورونا».. وفاة 41 شخصًا بحمى «لاسا» في نيجيريا

تحرير:وكالات ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٧ م

حمى لاسا_أرشيفية

ظهرت مؤخرا في نيجيريا حُمى قاتلة تسببت هذه الحمى في وفاة 41 شخصا حتى الآن، عرفت باسم حمى «لاسا»، إذ صرح إبراهيم كانا، المسؤول في وزارة الصحة النيجيرية، مساء اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام، أن الحمى المذكورة أودت بحياة 41 شخصا خلال شهر، فضلا عن إصابة 258 آخرين، موضحًا أن «لاسا» تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة براز الفئران، مضيفا: «أن سبب انتشار العدوى هو استهلاك الفئران من قبل البشر ونقص النظافة في بعض أنحاء البلاد»، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وأضاف المسؤول في وزارة الصحة النيجيرية: «تنتقل حمى لاسا إلى البشر عندما ملامسة الفئران طعام الناس وأدواتهم، ويمكن انتقالها أيضًا عن طريق الدم والسائل الأنفي واللعاب والاتصال الجنسي».وأكد أن الحكومة أطلقت حملات نظافة في مناطق مختلفة في البلاد للوقاية منها، وأن وزارة الصحة شكلت فريقا خاصا تقدم للمتصلين