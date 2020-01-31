شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت

تحرير:التحرير ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م

طقس معتدل_أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على كافة الأنحاء، وتكون غائمة أحيانا، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا على المحافظات والمدن: الصغرى العظمى القاهرة 10 19 الإسكندرية 11 19 مطروح 10 17 السلوم 09 18 سيوة 06 18 بورسعيد 11 19 دمياط 11 19 الإسماعيلية 07 19 السويس