مصرع صحفيين في حادث بـ«صحراوي القاهرة –الإسكندرية»

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٧ م

حادث - أرشيفية

لقي صحفيين مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم عند الكيلو 58 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، غرب الإسكندرية. البداية كانت بتلق اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، بورود إشارة من مستشفى العامرية العام، تفيد بوصول متوفين ومصابين، في حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوى عند الكيلو 58. وتبين من المعاينة الأولية أن المتوفين هم كلا من: «زكية هداية، وأحمد منسي»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر نيابة العامرية بالإسكندرية التحقيقات.

وقررت النيابة العامة قبل قليل التصريح بدفن الجثث، كما طلبت التحريات حول الواقعة. وفي ذات السياق لقي رجل الأعمال خالد بشارة مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة